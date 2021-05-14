Журналистку Tut.by Любовь Касперович отправили на Окрестина

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске началось рассмотрение «дела студентов». Поддержать своих детей, родственников, друзей и сокурсников к зданию Дома правосудия на улице Семашко пришли десятки человек. Среди них были и журналисты. Внутрь пустили далеко не всех. Милиция просила собравшихся разойтись, а после начались задержания. В числе задержанных оказалась журналистка Tut.by Любовь Касперович.

Позже в милиции прокомментировали ситуацию: студенты не выполняли неоднократные требования милиции и нарушили порядок проведения массовых мероприятий. Всего было задержано 14 человек.

Вечером стало известно, что некоторых задержанных, включая Любовь Касперович, отправляют на Окрестина.

«Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж, — сообщает Tut.by. — Поздно вечером некоторых задержанных студентов стали отпускать. Суд у них состоится в среду, 19 мая. Любовь Касперович и остальных отвезли на Окрестина. Завтра над ними пройдет суд. Адвоката к нашей коллеге так и не допустили».