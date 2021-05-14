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Журналистку Tut.by Любовь Касперович отправили на Окрестина
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске началось рассмотрение «дела студентов». Поддержать своих детей, родственников, друзей и сокурсников к зданию Дома правосудия на улице Семашко пришли десятки человек. Среди них были и журналисты. Внутрь пустили далеко не всех. Милиция просила собравшихся разойтись, а после начались задержания. В числе задержанных оказалась журналистка Tut.by Любовь Касперович.
Позже в милиции прокомментировали ситуацию: студенты не выполняли неоднократные требования милиции и нарушили порядок проведения массовых мероприятий. Всего было задержано 14 человек.
Вечером стало известно, что некоторых задержанных, включая Любовь Касперович, отправляют на Окрестина.
«Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж, —
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Сегодня в Минске началось рассмотрение «дела студентов». Поддержать своих детей, родственников, друзей и сокурсников к зданию Дома правосудия на улице Семашко...
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