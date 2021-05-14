ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Журналистку Tut.by Любовь Касперович отправили на Окрестина

15.05.2021 06:33 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске началось рассмотрение «дела студентов». Поддержать своих детей, родственников, друзей и сокурсников к зданию Дома правосудия на улице Семашко пришли десятки человек. Среди них были и журналисты. Внутрь пустили далеко не всех. Милиция просила собравшихся разойтись, а после начались задержания. В числе задержанных оказалась журналистка Tut.by Любовь Касперович.

Позже в милиции прокомментировали ситуацию: студенты не выполняли неоднократные требования милиции и нарушили порядок проведения массовых мероприятий. Всего было задержано 14 человек.

Вечером стало известно, что некоторых задержанных, включая Любовь Касперович, отправляют на Окрестина.

«Перед задержанием она интервьюировала друзей одного из обвиняемых — выполняла свои профессиональные обязанности, готовя репортаж,сообщает Tut.by. — Поздно вечером некоторых задержанных студентов стали отпускать. Суд у них состоится в среду, 19 мая. Любовь Касперович и остальных отвезли на Окрестина. Завтра над ними пройдет суд. Адвоката к нашей коллеге так и не допустили».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в Минске началось рассмотрение «дела студентов». Поддержать своих детей, родственников, друзей и сокурсников к зданию Дома правосудия на улице Семашко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Angels Band предложила 150 тысяч евро стартапам на EMERGE CHALLENGE
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by