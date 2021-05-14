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Angels Band предложила 150 тысяч евро стартапам на EMERGE CHALLENGE

15.05.2021 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня завершилась EMERGE, одна из крупнейших IT-конференций Восточной Европы. В рамках трехдневных выступлений спикеры обсуждали технологии и их влияние на нашу жизнь, а инвесторы присматривались к стартапам. Белорусское сообщество бизнес-ангелов Angels Band до проведения конференции планировало вложить не менее 50 тысяч евро в один или несколько понравившихся стартапов. По итогу сумма выросла втрое.

Победителем EMERGE CHALLENGE стал латышский стартап Copymonkey. Это AI-решение для генерации контента в e-commerce. Проект позволяет создавать контент на трех языках в девяносто раз быстрее и в пять раз дешевле человека — похоже, копирайтерам и контент-менеджерам скоро придется туго. Разработчики говорят, что решение без проблем интегрируется в большинство платформ, используемых в электронной коммерции. Уже запущено десять пилотов, и еще порядка 200 компаний в списке ожидания. Среди клиентов есть громкие имена — «М.Видео», Leroi Merlin, Letual, SberMarket. Этот стартап, помимо победы на конкурсе, получил предложение инвестиций на 50 тысяч евро от Angels Band.

А другому стартапу, ZENOO, предложили еще больше инвестиций — 100 тысяч евро. Проект посвящен собакам — это служба подписки на здоровую сырую пищу для питомцев. Говорят, такая еда будет поддерживать здоровье любимых псов, а значит — сохранять нервы хозяина и его бюджет, который не будет таять из-за ветеринарных клиник.

Создатели проекта отметили, что с приходом массовых кормов для собак здоровье животных сильно ухудшилось: выросло число случаев диабета и онкологических заболеваний. Поэтому собакам нужна здоровая пища, а не аналоги вермишели быстрого приготовления. ZENOO предлагает решение для владельцев собак, которые хотят обеспечить питомцам здоровое питание, но не знают, как это сделать в домашних условиях. Этот стартап родом из Литвы.

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Сегодня завершилась EMERGE, одна из крупнейших IT-конференций Восточной Европы. В рамках трехдневных выступлений спикеры обсуждали технологии и их влияние на нашу...
 
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