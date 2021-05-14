



Теперь без мощной речи Лукашенко / Еврорадио





Пикантность ситуации в том, что всего днём раньше тг-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации президента, похвастался тем, что Лукашенко с этой речью попал в тренды интернет-платформы.









Выступление Лукашенко, набравшее почти 2 миллиона просмотров, было размещено на “жёлтом” российском YouTube-канале “Политика сегодня: Россия США Украина”. Официально он не принадлежит ни одному из белорусских государственных СМИ.





На других каналах цифры намного скромнее. Например, статистика просмотров той же речи на ютубовских страницах госСМИ: по состоянию на 14 мая ОНТ — 12,2 тысячи просмотров, СТВ — 31,5 тысячи. “Почти двумя миллионами раз” и не пахнет.









2 миллиона просмотров — но только не на ютуб-канале госСМИ





Сначала в “Пуле Первого” была ссылка на видео с “Политики сегодня...”, но потом пост был отредактирован: ссылку удалили. А на YouTube ролик стал недоступен.





Одной из причин, по которой удалили видео, может быть накрутка просмотров.





Кстати, изначально подача ролика на “Политике сегодня…” была другой — без пафосного фото на фоне венка. Канал, на котором было размещено видео, не брезгует кликбейтными приёмчиками, и в случае с Лукашенко это было так же: “Хрен вам, а не Беларусь!” Но в “Пуле Первого” об этой дерзкой подаче почему-то не написали.



