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Теперь без "мощной речи" Лукашенко. С YouTube удалили спич правителя, которым хвастался “Пул Первого”

15.05.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

14 мая с YouTube удалили набравшую 1,9 млн просмотров речь, которую Александр Лукашенко произнёс на День Победы в Минске.


Теперь без мощной речи Лукашенко / Еврорадио

Пикантность ситуации в том, что всего днём раньше тг-канал “Пул Первого”, близкий к Администрации президента, похвастался тем, что Лукашенко с этой речью попал в тренды интернет-платформы.


Выступление Лукашенко, набравшее почти 2 миллиона просмотров, было размещено на “жёлтом” российском YouTube-канале “Политика сегодня: Россия США Украина”. Официально он не принадлежит ни одному из белорусских государственных СМИ.

На других каналах цифры намного скромнее. Например, статистика просмотров той же речи на ютубовских страницах госСМИ: по состоянию на 14 мая ОНТ — 12,2 тысячи просмотров, СТВ — 31,5 тысячи. “Почти двумя миллионами раз” и не пахнет.


2 миллиона просмотров — но только не на ютуб-канале госСМИ

Сначала в “Пуле Первого” была ссылка на видео с “Политики сегодня...”, но потом пост был отредактирован: ссылку удалили. А на YouTube ролик стал недоступен.

Одной из причин, по которой удалили видео, может быть накрутка просмотров.

Кстати, изначально подача ролика на “Политике сегодня…” была другой — без пафосного фото на фоне венка. Канал, на котором было размещено видео, не брезгует кликбейтными приёмчиками, и в случае с Лукашенко это было так же: “Хрен вам, а не Беларусь!” Но в “Пуле Первого” об этой дерзкой подаче почему-то не написали.
 
Теги: Минск
 
 
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14 мая с YouTube удалили набравшую 1,9 млн просмотров речь, которую Александр Лукашенко произнёс на День Победы в Минске.
 
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