Зимой и весной по Беларуси ездили странные команды из Африки. Подробности

Засветились Брест , Минск и Рогачев.





В марте Tribuna.com писала о таинственном витебском проекте «Велес-2020», которым руководил Вячеслав Акшаев и который собирался участвовать во второй лиге чемпионата. Особенность команды заключалась в том, что играть боссы планировали в том числе африканскими студентами.





До второй лиги «Велес-2020» не добрался из-за проблем в родном городе (не удалось найти поле для тренировок) и реформы Д3. Пока проект поставлен на паузу. Но дело не в этом.





Люди, которые варятся в нашем футболе, полагали, что «Велес-2020» не имеет отношения к футболу, а заточен на перевозку африканцев в Европу за деньги. Мелькала в разговорах даже примерная сумма в 1000 долларов с человека. Ходили разговоры о том, что чем-то подобным в Москве занимался клуб «Практик», созданный одноименным агентством, с которым был связан Акшаев, работавший определенное время в России

Связывали с «Велесом» и историю, которая произошла в конце декабря в аэропорту «Минск-2», когда там почти неделю жили несколько африканцев, называвших себя футболистами. Спали молодые люди прямо на сидениях и отказывались общаться с прессой. Таинственный представитель игроков уверял журналистов по телефону, что просто случилась замена билетов, и футболисты скоро поедут домой.





Известный агент Валерий Исаев считал, что к футболу эти африканцы не имеют отношения.





– В большей степени африканцев, конечно, обманывают на Родине. Берут с них солидные суммы за то, чтобы они приехали сюда. Как правило, эти африканские мошенники ищут на рынке здесь любых партнеров, которые помогают им делать документы. Но 80% «футболистов», которые выезжают из Африки, – это обычные мигранты, которые просто хотят уехать из страны. Они никогда не занимались футболом, для них это возможность пересечь границу, учитывая неспокойную обстановку во многих этих государствах, – рассказывал TUT.BY агент.





Пресс-служба аэропорта уверяла, что ситуация под контролем, и что африканцы готовятся к возвращению домой.





Акшаев от подобных связей открещивается и говорит, что никогда ничем подобным не занимался. Возможно, помыслы боссов «Велеса» на самом деле чисты. Если так, мы будем только рады. Но и без них зимой в Беларуси были замечены странные африканские команды. Вот несколько историй, о которых вы вряд ли слышали.

* * *

В межсезонье брестское «Динамо» по разным причинам не смогло отправиться на зарубежные сборы, зато организовало небольшой турнир у себя дома. В гости на Winter Cup-2021 приехали «соседи» из Малориты, «Славия», луцкая «Волынь» и африканские команды Séwé Football Club из Кот-д’Ивуара и New Era Football Club из Нигерии.





New Era FC приписан к столице Нигерии Лагосу и даже имеет страничку в Facebook. Контент обновляется регулярно, но в нем ни слова о том, что в феврале футболисты клуба ездили на сборы в Европу. Более того, исходя из контента, понятно, что в основном клуб заточен на работу с молодыми футболистами. Есть в FB и еще один New Era FC. Тоже из Нигерии, но работает со взрослыми. Однако и на страничке этой команды также нет ни одного упоминания о далекой поездке. Да и эмблема не такая, как была представлена на сайте «Динамо» в анонсах матчей нигерийцев.

Схожая история и с Séwé FC. Клуб представлен в Facebook, его страница верифицирована, но последняя запись датирована 30 июня 2017 года. Есть там ссылка на официальный сайт, но она не работает. Séwé FC имеет солидную историю. Клуб трижды становился чемпионом Кот-д’Ивуара (2011/12, 2012/13, 2013/14), но по итогам сезона-2017/18 вылетел во вторую лигу, где и варится до сих пор.

Брестские болельщики, наблюдавшие матчи Winter Cup, рассказывают, что уровень африканских команд был не очень высок. Более того, по словам зрителей, за них играли не только футболисты из Африки, но и студенты из Бреста и Минска. В турнире команды заняли последние места. Ни фотографий, ни видеообзоров матчей с участием африканцев найти не удалось.

И еще одна брестская история. Вот уже больше двух недель там базируются нигерийские Lionheart. За это время команда провела как минимум два спарринга – с «Ивацевичами» и «Малоритой» (обзор этого матча ниже).





Как рассказал пресс-секретарь «Малориты» Анатолий Левонюк, перед матчем ему удалось переговорить с одним из представителей Lionheart. По словам африканца, они приехали в Беларусь «показать себя, посмотреть местный футбол и достопримечательности». Левонюк также отметил, что футболисты в команде собраны обеспеченные – они сами оплачивают проживание в усадьбе неподалеку от города. А также указывает на то, что в команде не было вратаря. В «товарняках» эту позицию закрывали местные ребята.

К появлению этих команд в Беларуси причастен агент Василий Юзепчук – дядя Владимира Юрченко и папа игрока «Руха» Романа Юзепчука. В свое время он помог приехать в Беларусь Кики Габи, а нынешней зимой посодействовал появлению в «Динамо» Мухтара Сануси.





– Как так вышло, что вы стали сотрудничать с футбольными африканскими командами?





– Я же агент футбольный. Так получилось :). Рассказывать не буду, как получилось, но получилось сотрудничать.





– На каких условиях в Беларусь приезжают такие команды?





– Пока на минимальных. А там будем смотреть, как дальше пойдет.





– В каком смысле минимальных?





– Они несут минимальные затраты. Мы договариваемся между собой.













Василий Юзепчук





– А спортивный интерес у них какой? Для чего африканцам ехать в Беларусь?





– Они хотят себя показать, выбиться. Из-за этого и едут.





– Кто-то из игроков понравился беларусам?





– Когда появляются такие ребята, мы ведем диалог и сюда их покупаем.





– А уже понравился кто-то?





– Есть пару ребят. Пока не хочу их называть. Пока думаем, что с ними делать.





– Вы ведь тоже определенную выгоду от этого имеете. Серьезный заработок?





– Пока минимальный. Вот когда продам игрока, тогда можно будет говорить о чем-то таком.





– Брестские болельщики, которые ходили на игры Winter Cup, говорили, что вместо настоящих африканцев играли студенты их Минска и Бреста.





– Ну, студенты это так... Там ничего со студентов этих... Не понравились они никому.





– А еще у одной команды эмблемы не сходятся.





– Возможно, это ошибка брестского «Динамо».





– А африканцы, которые неделю в аэропорту провели, не ваши?





– Нет, это не мои ребята.





* * *





В апреле свои матчи с африканскими командами провел рогачевский «Макслайн». В соперниках значились ивуарийский Future Pro FC и нигерийский Ablaze football academy. Особенность этих спаррингов в том, что команды вроде бы были разные, но играли в одной и той же форме.





Future Pro FC слева, Ablaze football academy справа





Африканские коллективы приехали без вратарей: в рамку приходилось вставать молодым беларусам – из Логойска, где проходила одна из игр, и Рогачева. А в матче «Макслайна» и Future Pro одним из тренеров гостей был Игорь Горелов – экс-тренер минского «Динамо», «Шахтера» и «Городеи». Он руководил командой у бровки, но комментировать свое появление среди африканцев не стал. Отметил только, что позвал и попросил потренировать команду на протяжении недели один из бывших воспитанников. Матч «Макслайн» обыграл Future Pro легко и уверенно – 4:0. Футболисты рогачевской команды отмечают, что в футбол соперники особо играть не умеют и запомнились только очень грубыми действиями с первых минут.





Ablaze football academy «Макслайн» принимал дома в Рогачеве. В составе были в основном местные ребята (опытные после предыдущей встречи решили поберечь ноги и не играть), тем не менее, беларусский клуб победил 2:1. Ablaze football academy – реально существующая академия юных талантов в Лагосе, которая очень подробно освещает свою жизнь в социальных сетях. Так вот ни один из возрастов Академии не летал в Европу.

Что касается Future Pro FC, то в Facebook есть страничка этой команды, но посты там появляются очень редко и при этом какие-то странные. Например, 9 марта там была опубликована фотография чернокожего футболиста в форме, схожей с той, в которой команды играли против «Макслайна», в антураже, очень напоминающем нашу весну.

Вообще с формой у Future Pro FC, видимо, совсем беда. Так, например, на один из матчей футболисты выходили в майках сборной Бразилии, а юношеские команды периодически выступают в форме «Баварии».

Да и логотип команды очень отличается от того, которым снабдили афишу матча в Рогачеве. Эмблема «беларусского» Future Pro FC удивительным образом похожа на лого английского клуба «4 Future Pro FC», который специализируется на подготовке юных мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 16 лет.





11 мая молодые футболисты «Макслайна» в Тихиничах сыграли еще один товарищеский матч с чернокожими футболистами. В тот раз соперником была таинственная «Сборная африканских наций». На поле команда выходила в форме без каких-либо опознавательных знаков. При этом парочка африканцев играла еще и за хозяев.





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