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Жители Беларуси рассказали о своих планах на лето

15.05.2021 07:05 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Эксперты системы поиска вакансий выяснили, какие планы у жителей Беларуси на лето 2021 года. Оказалось, 86% белорусов собираются заняться поиском новой работы.

Опрос проходил на сайте системы GorodRabot.by и в соцсетях в период с 26 апреля по 10 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1530 граждан Беларуси.

Какие планы на лето у жителей Беларуси ‒ результаты опроса

Аналитики спросили у респондентов ‒ какие у вас планы на лето?

  • 86% участников опроса ответили, что займутся поиском новой работы.
  • 9% опрошенных не планируют на лето 2021 года ничего особенного и не хотят менять работодателя.
  • 3% участников опроса мечтают об отпуске, и только 2% планируют записаться на обучающие курсы.

 

 

 

 
 
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Эксперты системы поиска вакансий выяснили, какие планы у жителей Беларуси на лето 2021 года. Оказалось, 86% белорусов собираются заняться поиском новой работы.
 
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