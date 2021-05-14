Жители Беларуси рассказали о своих планах на лето

Эксперты системы поиска вакансий выяснили, какие планы у жителей Беларуси на лето 2021 года. Оказалось, 86% белорусов собираются заняться поиском новой работы.

Опрос проходил на сайте системы GorodRabot.by и в соцсетях в период с 26 апреля по 10 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1530 граждан Беларуси.

Какие планы на лето у жителей Беларуси ‒ результаты опроса

Аналитики спросили у респондентов ‒ какие у вас планы на лето?