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Жители Беларуси рассказали о своих планах на лето
Источник материала: БДГ
Эксперты системы поиска вакансий выяснили, какие планы у жителей Беларуси на лето 2021 года. Оказалось, 86% белорусов собираются заняться поиском новой работы.
Опрос проходил на сайте системы GorodRabot.by и в соцсетях в период с 26 апреля по 10 мая 2021 года, в опросе приняли участие 1530 граждан Беларуси.
Какие планы на лето у жителей Беларуси ‒ результаты опроса
Аналитики спросили у респондентов ‒ какие у вас планы на лето?
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Эксперты системы поиска вакансий выяснили, какие планы у жителей Беларуси на лето 2021 года. Оказалось, 86% белорусов собираются заняться поиском новой работы.
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