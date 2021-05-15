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Марков: государство обязано защищать своих граждан, в том числе через регулирование соцсетей
Источник материала: ОНТ
Государство обязано обеспечить своим гражданам защиту, в том числе через механизмы регулирования социальных сетей. Об этом в программе «Клуб редакторов» на телеканале «
Марат Марков подчеркнул, что в Беларуси работа различных медийных площадок регулируется разными правилами: к примеру, традиционные СМИ обязаны работать по «человеческим правилам», но деятельность тех же соцсетей не регулируется.
Марат Марков свое предложение пояснил на примере борьбы с наркотиками. В Беларуси несколько лет назад на законодательном уровне была закреплена возможность оперативно запрещать новые виды психоактивных веществ, которые появляются на наркорынке страны. Ранее это требовало достаточно продолжительного времени, из-за чего новые психотропы какой-то период не были запрещены. Введение новых правил позволило запрещать их мгновенно.
Фото: скриншот видео «Беларусь 1»
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Государство обязано обеспечить своим гражданам защиту, в том числе через механизмы регулирования социальных сетей. Об этом в программе «Клуб редакторов» на...
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