Источник материала: ОНТ

Владимир Коноплёв переизбран на пост председателя Федерации гандбола. Такое решение приняли участники отчетно-выборной конференции в Минске.

Владимир Коноплев будет продолжать руководить нашим гандболом ближайшие четыре года. Специалисты отметили, что вид спорта в Беларуси прогрессирует. Мужская сборная является постоянным участником чемпионатов Европы и мира. Женская команда вышла в плей-офф квалификации мирового форума. Также сегодня зашла речь о реформировании чемпионата (возможно, в нем увеличится количество команд). А главный тренер мужской сборной заявил, что многие белорусские гандболисты в ближайшем будущем будут выступать за лучшие клубы Европы.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram