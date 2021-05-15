|
В гандбольном клубе «Мешков Брест» новый тренер
Источник материала: ОНТ
Новым главным тренером гандбольного клуба «Мешков Брест» стал испанский специалист Даниэль Гордо.
Ранее он работал в командах из чемпионата Испании «Нава» и «Адемар», а также некоторое время возглавлял сборную Бразилии. Тренеру 39 лет, ассистировать ему будут Нуну Фарелу и Роландо Пушник. Специалист прилетит в Беларусь в конце июня. Напомним, что в этом сезоне БГК под руководством другого испанца Рауля Алонсо вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, где 20 мая сыграет ответный матч с «Барселоной». Алонсо покинет клуб по окончании сезона.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новым главным тренером гандбольного клуба «Мешков Брест» стал испанский специалист Даниэль Гордо. Ранее он работал в командах из чемпионата Испании «Нава» и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)