Отреставрированную версию фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь» покажут на минских экранах

Источник материала: ОНТ

Dolce vita по-итальянски для белорусов. Отреставрированная версия легендарного фильма «Сладкая жизнь» – на большом экране столичного кинотеатра «Пионер». В эти минуты – первый сеанс «Уикендов с Феллини/Соррентино». После всех титров зрители смогут узнать больше о «великой красоте».





«Ему только что исполнилось 65 лет, и он бурно празднует юбилей на крыше в центре Рима» – так начинается не «Сладкая жизнь» Феллини. Чёрно-белый шедевр сейчас на экране. Для афиши парных «Уикендов...» – кадр из «Великой красоты» Соррентино.

Марио Бальди, Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси: «Очень значимый кинопроект Центра визуальных и исполнительских искусств “АРТ корпорейшен”. Наша роль в нём заключалась в финансовой помощи, оплатили права на показ фильмов. Конечно, итальянское кино – это “мост”, который связывает с другими странами. Кстати, главную роль в “Сладкой жизни” сыграл Марчелло Мастроянни. А у него есть белорусские корни».

Даже всеведущие папарацци (этот термин из «Сладкой жизни») не знали, что мама богемного актёра, символа той самой dolce vita, родилась в Минске. Ещё повод пересмотреть одну из главных картин Феллини. Два его фильма 1960-х к четырем соррентиновским.

Что мы знаем об Италии? Эта страна, где постоянно светит солнце, где любовь, кажется, повсюду... Откуда мы это знаем? Видели в кино! В пандемию это тоже актуально. Мастроянни и Лорен, Челентано и Мути, Беллуччи и Плачидо... Фамилии, которые ласкают слух, словно песня. Уж если красота спасёт мир, то Феллини и Соррентино – наши земные спасители.

840 часов полного метра по-итальянски с русскими субтитрами. Жевать попкорн – классика не о классике. Все майские «Уикенды...» по пятницам и субботам. В зале – наш человек в Европейской киноакадемии. После сеансов – обсуждение с Сукмановым.

Игорь Сукманов, киновед, куратор проекта «Уикенды с Феллини/Соррентино»: «Феллини возник в качестве отправной точки, которая, действительно, в какой-то мере ещё более объяснит и расширит представление о творчестве достаточного модного и популярного режиссёра современности. Параллели “Сладкая жизнь” – “Великая красота”, “Молодость" и "Джульетта и духи”, опять же “Сладкая жизнь” – “Лоро”».

Эксперт укажет даже не на 8,5 отличий между Феллини и создателем сериала-сенсации «Молодой папа».

«Женщины, как тени, сменяют друг друга, не задевая его чувства...» – так начались «Уикенды...» на родине предков настоящего итальянца.

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