|
Лукашенко в «Валерьяново»: Есть товар – привез и продал. Должен стать хорошим конкурентом «Комаровки»
Источник материала: ОНТ
Фермеры должны иметь возможность продать свой товар свободно и в приличных условиях. И это подтолкнёт людей к ещё более интенсивной работе на земле, а в выигрыше в итоге останутся все – и покупатели, и продавцы, и владельцы торговых объектов. Такое требование напомнил сегодня Президент. Александр Лукашенко посетил фермерский рынок под Минском в деревне Валерьяново.
20 тысяч квадратных метров, как говорят, объекта XXI века выросли на пустующих площадях по прямому поручению Главы государства. Замысел был в том, чтобы любой человек из региона мог свободно приехать в столицу и продать домашний товар. А это, как известно, не только качество, но и индивидуальный подход к клиенту. Другой вопрос – фермерство объективно сложно состыковать с базовыми требованиями ритейлеров, ведь для них важен ещё и стабильный поток поставок. Удалось ли найти баланс интересов?
Если в середине недели Президент инспектировал окончание посевной в областях с воздуха, то в конце – отправился туда, где продают тот самый выращенный урожай. Фермерский рынок под Минском – «Валерьяново» – заработал лишь в ноябре 20-го. До этого хозяйским радушием не отличался. Долгое время был бесхозным. И лишь после поручения Александра Лукашенко сменил статус – с долгостроя на действующий торговый комплекс.
И его реализовали четыре учредителя. Они, что называется, в теме сельскохозяйственной. Агрокомбинаты «Ждановичи», «Дзержинский», Минский молочный завод и Молодечненский мясокомбинат (известный как «Велес-Мит»). Компании вместе запустили проект, но сейчас думают о смене собственника актива. Об этом, словно нерешительно, говорят Президенту. Но Александр Лукашенко, как и всегда, детально вникает в суть вопроса и требует аргументов, в первую очередь финансовых. Как от губернатора Александра Турчина, так и от бизнесменов.
Глава государства, в принципе, не против пересмотра подходов к организации торговли. Понятно, что самая бойкая торговля – в выходные. А пробиться в торговые сети фермерам не всегда просто – нужны ресурсы, чтобы найти площадку для продажи своей продукции и постоянно её занимать. Обсуждалось ещё одно предложение – создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, а затем продавала на рынке.
Президент – только «за». Пустующих площадей действительно быть не должно. Крестьянин должен иметь возможность продать то, что вырастил своим трудом. Ведь сельчане – люди рачительные и предприимчивые. На земле любят и умеют работать.
Безопасность продуктов должны быть непререкаемой. Это не единожды подчеркивает Президент. Речь заходит и о выполнении ещё одного поручении. Рынок по концепции – не просто фермерский, а с «органическим» уклоном. Но пока сильно привлечь в торговые точки производителей, которые прошли имеют на руках сертификат «Органический продукт», не получается. Дело-то – добровольное.
Тут, скорее, вопрос времени, отмечает Президент. Становится понятно – Глава государства разбирается в нюансах зелёного земледелия.
Ведь чтобы подтвердить «органическое» происхождение, нужен не один год и не один урожай. А требования органического земледелия нужно соблюдать и до, и после получения сертификата.
Добровольную сертификацию в Беларуси можно пройти в двух центрах. Сертификат выдаётся на пять лет. Пока фермеров, у которых он есть, по всей стране меньше десятка.
В этом хозяйстве в Гродненской области «органикой» официально занимаются. К каждой культуре и буквально клочку земли – подход индивидуальный.
Но в таких сельчан верит Глава государства, как и в то, что они делают. В Беларуси почти 3,5 тысячи фермерских хозяйств. Там работают больше 10 тысяч человек. Это предварительные данные за 2020-й. Удельный вес фермеров в производстве сельхозпродукции – порядка 2,8%. И насколько действительно изначальная концепция фермерского рынка воплотилась в жизнь – Александр Лукашенко решил узнать не только у менеджеров, но и у самих продавцов. Президент и спрашивал, и пробовал.
Александр Лукашенко обошёл более десятка торговых точек. Это практически два часа общения с фермерами и крупными производителями. Рынок всё это время работал как обычно. И многие покупатели были приятно удивлены, увидев возле соседнего прилавка Главу государства.
Визит получился интересным и душевным. И без полной продуктовой корзины Александра Лукашенко не хотели отпускать. Но так сложилась, что говорили не только о пище земной, но и о духовном. Перед отъездом с рынка, Президент, среди прочих поручений, дал ещё одно – очень важное. И касается оно Будславского костела, пострадавшего в результате недавнего пожара.
Главное – с душой, на совесть и для людей. Тогда и результат будет. И этот посыл касается не только конкретного поручения по восстановлению храма, он адресован каждому – от крестьянина до чиновников высокого уровня.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко в «Валерьяново»: Есть товар – привез и продал. Должен стать хорошим конкурентом «Комаровки»
Фермеры должны иметь возможность продать свой товар свободно и в приличных условиях. И это подтолкнёт людей к ещё более интенсивной работе на земле, а в выигрыше в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)