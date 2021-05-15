Лукашенко в «Валерьяново»: Есть товар – привез и продал. Должен стать хорошим конкурентом «Комаровки»

Источник материала: ОНТ

Фермеры должны иметь возможность продать свой товар свободно и в приличных условиях. И это подтолкнёт людей к ещё более интенсивной работе на земле, а в выигрыше в итоге останутся все – и покупатели, и продавцы, и владельцы торговых объектов. Такое требование напомнил сегодня Президент. Александр Лукашенко посетил фермерский рынок под Минском в деревне Валерьяново.





20 тысяч квадратных метров, как говорят, объекта XXI века выросли на пустующих площадях по прямому поручению Главы государства. Замысел был в том, чтобы любой человек из региона мог свободно приехать в столицу и продать домашний товар. А это, как известно, не только качество, но и индивидуальный подход к клиенту. Другой вопрос – фермерство объективно сложно состыковать с базовыми требованиями ритейлеров, ведь для них важен ещё и стабильный поток поставок. Удалось ли найти баланс интересов?

Если в середине недели Президент инспектировал окончание посевной в областях с воздуха, то в конце – отправился туда, где продают тот самый выращенный урожай. Фермерский рынок под Минском – «Валерьяново» – заработал лишь в ноябре 20-го. До этого хозяйским радушием не отличался. Долгое время был бесхозным. И лишь после поручения Александра Лукашенко сменил статус – с долгостроя на действующий торговый комплекс.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Но если говорить народным языком, то по маршруту следования Президента вы возвели неизвестно какой объект, который превратился в центр бардака и вашей бесхозяйственности. До вас заставлял я губернатора навести тут порядок, вас долго терзал. Обещали, что Гриша Чуйко тут вложится, он долго чего-то разворачивался. Наконец-то свершилось. Забрали мы этот объект за неисполнение договора и возвели здесь… Посмотрим что. Но идею вы помните? Мы же не для показухи здесь собрались. Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой частник или не частник, неважно, есть продукт, есть товар – привез товар и продал. И это должно быть хорошим конкурентом нашей "Комаровки". Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь мясо, молочную продукцию, еще что-то и сказал: да, это объект XXI века. Вот какой был замысел».

И его реализовали четыре учредителя. Они, что называется, в теме сельскохозяйственной. Агрокомбинаты «Ждановичи», «Дзержинский», Минский молочный завод и Молодечненский мясокомбинат (известный как «Велес-Мит»). Компании вместе запустили проект, но сейчас думают о смене собственника актива. Об этом, словно нерешительно, говорят Президенту. Но Александр Лукашенко, как и всегда, детально вникает в суть вопроса и требует аргументов, в первую очередь финансовых. Как от губернатора Александра Турчина, так и от бизнесменов.

Глава государства, в принципе, не против пересмотра подходов к организации торговли. Понятно, что самая бойкая торговля – в выходные. А пробиться в торговые сети фермерам не всегда просто – нужны ресурсы, чтобы найти площадку для продажи своей продукции и постоянно её занимать. Обсуждалось ещё одно предложение – создать организацию, которая покупала бы продукцию у фермеров, а затем продавала на рынке.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Я абсолютно не против. Главное – подтолкнуть человека, если это возможно, чтобы он возделывал продукцию. А он будет это делать, если к нему приедут, купят хотя бы с небольшой прибылью».

Президент – только «за». Пустующих площадей действительно быть не должно. Крестьянин должен иметь возможность продать то, что вырастил своим трудом. Ведь сельчане – люди рачительные и предприимчивые. На земле любят и умеют работать.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Для меня главное – человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Вот мы, Василий Николаевич, надо вернуться к вопросу контроля на рынке, как на "Комаровке". Может, там опять появились посредники, как это когда-то было?»

Безопасность продуктов должны быть непререкаемой. Это не единожды подчеркивает Президент. Речь заходит и о выполнении ещё одного поручении. Рынок по концепции – не просто фермерский, а с «органическим» уклоном. Но пока сильно привлечь в торговые точки производителей, которые прошли имеют на руках сертификат «Органический продукт», не получается. Дело-то – добровольное.

Тут, скорее, вопрос времени, отмечает Президент. Становится понятно – Глава государства разбирается в нюансах зелёного земледелия.

Ведь чтобы подтвердить «органическое» происхождение, нужен не один год и не один урожай. А требования органического земледелия нужно соблюдать и до, и после получения сертификата.

Наталья Вощула, начальник отдела Белорусского государственного института метрологии: «Сырьё, полученное в соответствии с правилами органического производства, не должно содержать пестицидов, других средств защиты растений, а также удобрений, антибиотиков, микротоксинов, гормональных препаратов, ветеринарных препаратов, ГМО, а также других органических загрязнителей. Это сырьё не должно быть обработано с использованием ионизирующих излучений».

Елена Булавина, начальник отдела Белорусского государственного института метрологии: «Немножко неосведомлённость потребителей, немножко неактивность ритейла и, безусловно, как бы, производителей. Потенциальных производителей органической продукции немножко останавливает экономическая сторона вопроса. Потому что при производстве органической продукции в начале нужно вложить ресурсы: не только финансовые, но и временные. И это многих останавливает».

Добровольную сертификацию в Беларуси можно пройти в двух центрах. Сертификат выдаётся на пять лет. Пока фермеров, у которых он есть, по всей стране меньше десятка.

В этом хозяйстве в Гродненской области «органикой» официально занимаются. К каждой культуре и буквально клочку земли – подход индивидуальный.

Виталий Белоокий, руководитель фермерского хозяйства: «Почувствовали, что население с осторожностью смотрит. Вот у нас есть сертификат. Люди говорят, что нам не нужен сертификат, нам надо попробовать. Люди не верят пока, что такой продукт может быть. И не верят ещё, что можно вырастить без единой химии».

Но в таких сельчан верит Глава государства, как и в то, что они делают. В Беларуси почти 3,5 тысячи фермерских хозяйств. Там работают больше 10 тысяч человек. Это предварительные данные за 2020-й. Удельный вес фермеров в производстве сельхозпродукции – порядка 2,8%. И насколько действительно изначальная концепция фермерского рынка воплотилась в жизнь – Александр Лукашенко решил узнать не только у менеджеров, но и у самих продавцов. Президент и спрашивал, и пробовал.

Александр Лукашенко обошёл более десятка торговых точек. Это практически два часа общения с фермерами и крупными производителями. Рынок всё это время работал как обычно. И многие покупатели были приятно удивлены, увидев возле соседнего прилавка Главу государства.

Визит получился интересным и душевным. И без полной продуктовой корзины Александра Лукашенко не хотели отпускать. Но так сложилась, что говорили не только о пище земной, но и о духовном. Перед отъездом с рынка, Президент, среди прочих поручений, дал ещё одно – очень важное. И касается оно Будславского костела, пострадавшего в результате недавнего пожара.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «По этому костелу… Не надо тут торопиться – даже специалисты нам говорят. Помочь, разобрать надо – вот эти работы. Но специалисты пусть определятся. Обследуют, что надо сделать. Без государства они не ни черта не сделают все равно. Но эти же невероятные опять говорят, что деньги соберем. Ветеранам уже "собрали". Не знаю только, где деньги. И здесь говорят: соберем. Ни черта они не соберут. Они просто людям объявят, у людей заберут деньги и поделят в Польше. Поэтому если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет), и пусть люди им передают деньги, а не в Польшу. Каждый человек, сколько сможет, если захочет, туда передаст деньги. Если кто-то хочет помочь восстановить этот храм, надо открыть им там (пусть они откроют счет). Каждый человек сколько сможет, если захочет, он туда передаст деньги. Но тоже особо не надо, я думаю, что там бешеные объёмы работ будут. – Пройдёт обследование, понятно будет. Крышу восстановим, внутри приведем в порядок. Ты наблюдай и, когда специалисты сделают вывод, что и как, потом доложишь. Подумаем, как сделать».

Главное – с душой, на совесть и для людей. Тогда и результат будет. И этот посыл касается не только конкретного поручения по восстановлению храма, он адресован каждому – от крестьянина до чиновников высокого уровня.

Фото: БЕЛТА

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