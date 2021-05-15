Новые законы в Беларуси: любые проявления экстремизма, нацизма и неонацизма будут жестко пресекаться

Источник материала: ОНТ

Сразу два закона – «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму» подписал сегодня Президент. Ранее документы уже получили одобрение парламента и Совета Республики. В экспертной среде их называют адекватным и своевременным ответом на вызовы и угрозы, с которыми Беларусь столкнулась за последний год. Любые проявления экстремизма, как и попытки оправдать нацистскую идеологию в любых ее проявлениях и формах, будут жестко и однозначно пресечены по закону.





Провокации беспорядков, поджоги, рельсовая война, угрозы, нападения и коктейли Молотова. Разжигать конфликты, радикализировать, зачищать. И никаких компромиссов – только крайние меры. Прошлый год изрешетил Беларусь случаями экстремизма. Сотни преступлений, уголовных дел и задержанных. На перечисление, наверное, понадобится столько же часов. Боевое крыло так называемых мирных протестов было готово на всё ради реализации сценария цветной революции.

Взрывы автомобилей и поджоги домов – экстремисты действовали в организованных группах. И это детские шалости по сравнению с тем, что они приготовили для тех, кто не с ними. Целый арсенал оружия и взрывчатки должны были пойти в ход, но помешали оперативники. Разжечь внутри государства пекло не получилось. Крахом обернулись и последующие попытки. Бесконечные информационные потоки экстремистских ресурсов не помогли.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Экстремизм в настоящее время носит целенаправленный и системный характер. Это не какой-то один человек, это всегда группа людей, заряженная идеями и ориентирована на создание напряженности в обществе. Это может быть и проведение террористических актов, это может быть и насаждение нетерпимости по отношению к другим слоям населения, к представителям других наций».

Или взглядов. Экстремисты прошлись бы катком по всем инакомыслящим, как это было в Украине (где идеи Евроинтеграции привели к нацистским маршам). Или любой другой стране, где получилось разыграть карту цветной революции. Излишняя терпимость в Беларуси к подобным проявлениям, которой, к слову, не могут похвастаться даже те, кто называет себя оплотом демократии, чуть не привела к расколу общества. Этого, собственно, и добивались те, кому неймется получить контроль над западным форпостом Союзного государства.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований: «Важно на первоначальном этапе сразу выявлять их организацию, их финансирование и пресекать, потому что другого пути нет. Сейчас наши оппоненты заинтересованы в том, чтобы использовать идею нацизма, различных экстремистских организаций для того, чтобы раскачать белорусское общество, привести его в состояние нетерпимости друг к другу».

Достигнуть политических целей, разорвав Беларусь изнутри, не вышло. Беларусь столкнулась не просто с экстремизмом, а с его новыми формами и методами. И все они лежат в основном в информационной плоскости: призывы, психологическое воздействие, формирование общественного недовольства задолго до дня «Х», преследование, угрозы, фейки, обеление преступлений, сокрытие ответственности и создание иллюзии безнаказанности.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук: «Тот же кибербуллинг – запугивание с использованием социальных сетей, сети интернет и т.д. Это создание этих закрытых сетевых сообществ, в которых проходит пропаганда экстремистских идей. Нужно даже прорабатывать даже сам этап формирования экстремистских идей, наше старое законодательство направлено больше на борьбу уже с реальными проявлениями, когда те или иные группировки перешли к реальным действиям. Это поздновато».

Обновленный закон «О противодействии экстремизму», по мнению экспертов, – это адекватный ответ на новые вызовы и угрозы. Если вкратце, то усиливается ответственность по некоторым статьям, вводятся две новые – за участие в экстремистской деятельности, содействие, обучение и подготовку. Рассмотрения подобных дел будет ускорено. Определено ведомство, которое будет вести борьбу с экстремизмом и нацизмом. Этими функциями наделили МВД. Кроме того, в обновленном законе закреплено понятие «экстремистское формирование», введен термин «экстремистская символика и атрибутика». Нацистская тоже под него подпадает.

Алексей Струк, заместитель Генерального прокурора Беларуси: «Законы призваны мобилизовать не только правоохранительные органы, но и все общество на борьбу с экстремизмом и переписыванием истории, актуализация правовых актов обусловлена временем. Мы все недавно наблюдали, как с помощью информационных технологий, в том числе Telegram-каналов и соцсетей, предпринимались попытки разделить и радикализировать общество, разрушить государственное устройство. Со вступлением закона в силу органы прокуратуры будут формировать надзорную практику безусловного исполнения всеми должностными лицами государственных органов и иных организаций, а также гражданами настоящих правовых актов».

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, кандидат исторических наук: «Когда оппоненты действующей власти говорят: "Все это из-за выборов" – да, но не из-за самих выборов, а из-за реакции определенных политических сил на результаты выборов, из-за того, что они сделали попытку свержения власти, манипуляция общественным мнением, и готовились к этому задолго до выборов – сейчас имеется достаточное количество материала. Мы можем говорить даже о сговоре как политических сил, так и медийных внутри Беларуси и вовне с целью неконституционной смены власти, в том числе с применением насильственных действий».

Не менее важный закон – «О недопущении реабилитации нацизма». Меры противодействия нацистским идеям аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму. Для Беларуси, потерявшей в Великой Отечественной каждого третьего, защитить историческую память и уничтожить на корню любые проявления идеологии нацизма – святой долг перед героями – победителями и ветеранами. Новый закон расширяет понятие «нацистской символики» и атрибутики. Он будет распространяться также на символику и атрибутику тех, кто сотрудничал с организациями, признаваемыми нацистскими. Разработаны и определены критерии отнесения к ним, а также полномочия государственных органов в этой сфере. Прописаны и основные меры профилактики запрещённой идеологии.

Андрей Швед, Генеральный прокурор Беларуси: «В законе определены организационно-правовые формы, что и методы противодействия, профилактики. Закон настолько сбалансирован, позволяет всеми доступными формами и методами, что есть в правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма. Введены впервые термины, кто такие нацистские преступники, кто такие пособники. Это позволит использовать весь арсенал правовых средств для противодействия».

Закон отреагировал. Экспорт идеологии, выгодной зарубежным заказчикам, но чуждой белорусам, не прошел и не пройдет. Беларусь не станет испытательным полигоном для западных политтехнологов. А любые проявления экстремизма, нацизма и неонацизма отныне будут жестко пресечены.

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