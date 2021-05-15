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Новые законы в Беларуси: любые проявления экстремизма, нацизма и неонацизма будут жестко пресекаться
Источник материала: ОНТ
Сразу два закона – «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму» подписал сегодня Президент. Ранее документы уже получили одобрение парламента и Совета Республики. В экспертной среде их называют адекватным и своевременным ответом на вызовы и угрозы, с которыми Беларусь столкнулась за последний год. Любые проявления экстремизма, как и попытки оправдать нацистскую идеологию в любых ее проявлениях и формах, будут жестко и однозначно пресечены по закону.
Провокации беспорядков, поджоги, рельсовая война, угрозы, нападения и коктейли Молотова. Разжигать конфликты, радикализировать, зачищать. И никаких компромиссов – только крайние меры. Прошлый год изрешетил Беларусь случаями экстремизма. Сотни преступлений, уголовных дел и задержанных. На перечисление, наверное, понадобится столько же часов. Боевое крыло так называемых мирных протестов было готово на всё ради реализации сценария цветной революции.
Взрывы автомобилей и поджоги домов – экстремисты действовали в организованных группах. И это детские шалости по сравнению с тем, что они приготовили для тех, кто не с ними. Целый арсенал оружия и взрывчатки должны были пойти в ход, но помешали оперативники. Разжечь внутри государства пекло не получилось. Крахом обернулись и последующие попытки. Бесконечные информационные потоки экстремистских ресурсов не помогли.
Или взглядов. Экстремисты прошлись бы катком по всем инакомыслящим, как это было в Украине (где идеи Евроинтеграции привели к нацистским маршам). Или любой другой стране, где получилось разыграть карту цветной революции. Излишняя терпимость в Беларуси к подобным проявлениям, которой, к слову, не могут похвастаться даже те, кто называет себя оплотом демократии, чуть не привела к расколу общества. Этого, собственно, и добивались те, кому неймется получить контроль над западным форпостом Союзного государства.
Достигнуть политических целей, разорвав Беларусь изнутри, не вышло. Беларусь столкнулась не просто с экстремизмом, а с его новыми формами и методами. И все они лежат в основном в информационной плоскости: призывы, психологическое воздействие, формирование общественного недовольства задолго до дня «Х», преследование, угрозы, фейки, обеление преступлений, сокрытие ответственности и создание иллюзии безнаказанности.
Обновленный закон «О противодействии экстремизму», по мнению экспертов, – это адекватный ответ на новые вызовы и угрозы. Если вкратце, то усиливается ответственность по некоторым статьям, вводятся две новые – за участие в экстремистской деятельности, содействие, обучение и подготовку. Рассмотрения подобных дел будет ускорено. Определено ведомство, которое будет вести борьбу с экстремизмом и нацизмом. Этими функциями наделили МВД. Кроме того, в обновленном законе закреплено понятие «экстремистское формирование», введен термин «экстремистская символика и атрибутика». Нацистская тоже под него подпадает.
Не менее важный закон – «О недопущении реабилитации нацизма». Меры противодействия нацистским идеям аналогичны мерам в сфере противодействия экстремизму. Для Беларуси, потерявшей в Великой Отечественной каждого третьего, защитить историческую память и уничтожить на корню любые проявления идеологии нацизма – святой долг перед героями – победителями и ветеранами. Новый закон расширяет понятие «нацистской символики» и атрибутики. Он будет распространяться также на символику и атрибутику тех, кто сотрудничал с организациями, признаваемыми нацистскими. Разработаны и определены критерии отнесения к ним, а также полномочия государственных органов в этой сфере. Прописаны и основные меры профилактики запрещённой идеологии.
Закон отреагировал. Экспорт идеологии, выгодной зарубежным заказчикам, но чуждой белорусам, не прошел и не пройдет. Беларусь не станет испытательным полигоном для западных политтехнологов. А любые проявления экстремизма, нацизма и неонацизма отныне будут жестко пресечены.
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Новые законы в Беларуси: любые проявления экстремизма, нацизма и неонацизма будут жестко пресекаться
Сразу два закона – «О недопущении реабилитации нацизма» и «О противодействии экстремизму» подписал сегодня Президент. Ранее документы уже получили одобрение...
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