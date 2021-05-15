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Письма Петра I и редчайшие издания Пушкина представят на аукционе
Источник материала: ОНТ
Письма Петра I, первое печатное Евангелие, редкие издания Александра Пушкина, записки Михаила Кутузова и другие раритетные издания XVI–XX веков будут впервые представлены на аукционе. Всего аукцион «Литфонда» представит 72 лота, общая оценочная стоимость превышает 60 млн российских рублей (более 2 млн белорусских рублей). Об этом
Уточняется, что эксперты выделяют среди редчайших изданий «ненаходимые» шедевры. Так, к «антикварным чудесам света» причисляют в первую очередь произведения Александра Пушкина: поэму «Цыганы», единственное отдельное издание «Графа Нулина» и первое издание «Бориса Годунова».
Фото: аукционный дом «Литфонд»
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Письма Петра I, первое печатное Евангелие, редкие издания Александра Пушкина, записки Михаила Кутузова и другие раритетные издания XVI–XX веков будут впервые...
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