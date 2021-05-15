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Головченко: развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет

15.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Головченко: развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет

Развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет. Причем ставку делают на конкурентоспособные и типичные для местности отрасли. Сегодня премьер-министр Роман Головченко побывал с рабочей поездкой в Брестской области.


В частности, оценил выполнение программы по развитию Барановичей. Премьер-министр посетил предприятия города. Большинство мер принесли результаты. Инвестиционные проекты, которые удалось реализовать с поддержкой государства, приносят прибыль и решают задачу по созданию новых рабочих мест. Результаты – как положительные, так и недоработки – приняты во внимание для будущей и более качественной работы. 

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Задача заключается в поиске тех стержневых проектов, которые позволят все конкурентные преимущества региона воплотить в денежный эффект. Поэтому соответственные задачи поставлены сегодня и областному руководству, и республиканским органам. Будем и дальше смотреть другие регионы и интенсифицировать процесс их развития. Будем исправлять ошибки и недочеты в текущей пятилетке». 

Еще один важный вопрос, который затронут во время визита, – контроль цен. Премьер-министр заверил: государство принимает все возможные меры, чтобы потребители не почувствовали на себе значительное повышение цен, которое сейчас есть на мировом рынке. 

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Развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет. Причем ставку делают на конкурентоспособные и типичные для местности отрасли....
 
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