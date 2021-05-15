|
Головченко: развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет
Источник материала: ОНТ
Развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет. Причем ставку делают на конкурентоспособные и типичные для местности отрасли. Сегодня премьер-министр Роман Головченко побывал с рабочей поездкой в Брестской области.
В частности, оценил выполнение программы по развитию Барановичей. Премьер-министр посетил предприятия города. Большинство мер принесли результаты. Инвестиционные проекты, которые удалось реализовать с поддержкой государства, приносят прибыль и решают задачу по созданию новых рабочих мест. Результаты – как положительные, так и недоработки – приняты во внимание для будущей и более качественной работы.
Еще один важный вопрос, который затронут во время визита, – контроль цен. Премьер-министр заверил: государство принимает все возможные меры, чтобы потребители не почувствовали на себе значительное повышение цен, которое сейчас есть на мировом рынке.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Развитие регионов – приоритетное направление государства на ближайшие пять лет. Причем ставку делают на конкурентоспособные и типичные для местности отрасли....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)