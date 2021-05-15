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Лискович: в любое время гражданин может обратиться к парламентариям и получить ответ на волнующий его вопрос
Источник материала: ОНТ
Вопросы правового регулирования и строительной сферы, а также оказание медицинской помощи. С такими проблемами сегодня обратились к депутату Палаты представителей Виктору Лисковичу жители Советского района Минска.
С просьбой помочь с трудоустройством обратился 52-летний житель. Найти работу он не может с октября прошлого года. Ряд обращений касались сферы образования, в частности деятельности частных детских садов, школ и контроля за качеством образовательных услуг. Всего же за помощью к парламентарию обратились почти два десятка человек. Некоторые обращения решились сразу на месте, остальные требует более тщательного изучения и взяты на контроль.
И сегодня же Виктор Лискович посетил многодетную семью Пантюхиных, которая живёт в Советском районе Минска. В преддверии дня семьи сенатор поздравили их с праздником и вручил нужные подарки.
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Лискович: в любое время гражданин может обратиться к парламентариям и получить ответ на волнующий его вопрос
Вопросы правового регулирования и строительной сферы, а также оказание медицинской помощи. С такими проблемами сегодня обратились к депутату Палаты...
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