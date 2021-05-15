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Лискович: в любое время гражданин может обратиться к парламентариям и получить ответ на волнующий его вопрос

15.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лискович: в любое время гражданин может обратиться к парламентариям и получить ответ на волнующий его вопрос

Вопросы правового регулирования и строительной сферы, а также оказание медицинской помощи. С такими проблемами сегодня обратились к депутату Палаты представителей Виктору Лисковичу жители Советского района Минска. 


С просьбой помочь с трудоустройством обратился 52-летний житель. Найти работу он не может с октября прошлого года. Ряд обращений касались сферы образования, в частности деятельности частных детских садов, школ и контроля за качеством образовательных услуг. Всего же за помощью к парламентарию обратились почти два десятка человек. Некоторые обращения решились сразу на месте, остальные требует более тщательного изучения и взяты на контроль. 

Виктор Лискович, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: «В этом году интенсивность работы не спадает, практически еженедельно ведутся приемы как членами Совета Республики, так и остальными парламентариями. И в любое время любой гражданин может получить ответ на волнующий его вопрос».

И сегодня же Виктор Лискович посетил многодетную семью Пантюхиных, которая живёт в Советском районе Минска. В преддверии дня семьи сенатор поздравили их с праздником и вручил нужные подарки.

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Теги: Минск
 
 
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Вопросы правового регулирования и строительной сферы, а также оказание медицинской помощи. С такими проблемами сегодня обратились к депутату Палаты...
 
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