ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В заповеднике Ботсваны живут настоящие Тимон и Пумба. Они обожают валяться в грязи, а мангуст постоянно катается на спине своего друга

15.05.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В заповеднике Ботсваны живут настоящие Тимон и Пумба. Они обожают валяться в грязи, а мангуст постоянно катается на спине своего друга

В Африке в одном из заповедников Ботсваны была найдена пара, которая сильно напоминает друзей из культового мультсериала Disney «Король Лев: Тимон и Пумба». На историю обращает внимание Daily Mail.

В мультфильме друзьями были бородавочник Пумба и сурикат Тимон. В заповеднике Ботсваны же дружат бородавочник Мисс Пигги и мангуст Монго. Животные обожают совместные игры, много валяются в грязи, а Монго катается на спине Мисс Пигги.


Источник отмечает, что животных объединила не только дружба, но и тяжелая судьба. Бородавочника привезли в заповедник после несчастного случая – Мисс Пигги еще детенышем сбила машина. Монго также пострадал из-за автомобиля – под колесами погибла его мать, и маленького мангуста приютили в заповеднике. Животные после спасения не могли вернуться в дикую природу.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Африке в одном из заповедников Ботсваны была найдена пара, которая сильно напоминает друзей из культового мультсериала Disney «Король Лев: Тимон и Пумба». На...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: 50 гадоў таму ў Лёндане адкрыліся Беларуская бібліятэка і музэй імя Францішка Скарыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by