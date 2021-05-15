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В заповеднике Ботсваны живут настоящие Тимон и Пумба. Они обожают валяться в грязи, а мангуст постоянно катается на спине своего друга
Источник материала: ОНТ
В Африке в одном из заповедников Ботсваны была найдена пара, которая сильно напоминает друзей из культового мультсериала Disney «Король Лев: Тимон и Пумба». На историю
В мультфильме друзьями были бородавочник Пумба и сурикат Тимон. В заповеднике Ботсваны же дружат бородавочник Мисс Пигги и мангуст Монго. Животные обожают совместные игры, много валяются в грязи, а Монго катается на спине Мисс Пигги.
Фото: Pixabay
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В заповеднике Ботсваны живут настоящие Тимон и Пумба. Они обожают валяться в грязи, а мангуст постоянно катается на спине своего друга
В Африке в одном из заповедников Ботсваны была найдена пара, которая сильно напоминает друзей из культового мультсериала Disney «Король Лев: Тимон и Пумба». На...
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