В заповеднике Ботсваны живут настоящие Тимон и Пумба. Они обожают валяться в грязи, а мангуст постоянно катается на спине своего друга

Источник материала: ОНТ

В Африке в одном из заповедников Ботсваны была найдена пара, которая сильно напоминает друзей из культового мультсериала Disney «Король Лев: Тимон и Пумба». На историю обращает внимание Daily Mail.

В мультфильме друзьями были бородавочник Пумба и сурикат Тимон. В заповеднике Ботсваны же дружат бородавочник Мисс Пигги и мангуст Монго. Животные обожают совместные игры, много валяются в грязи, а Монго катается на спине Мисс Пигги.



Источник отмечает, что животных объединила не только дружба, но и тяжелая судьба. Бородавочника привезли в заповедник после несчастного случая – Мисс Пигги еще детенышем сбила машина. Монго также пострадал из-за автомобиля – под колесами погибла его мать, и маленького мангуста приютили в заповеднике. Животные после спасения не могли вернуться в дикую природу.

Фото: Pixabay

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