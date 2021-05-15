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Экорынок в Валерьяново, куда приезжал Лукашенко, может перейти под крыло бизнесмена Олексина

15.05.2021 06:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Торговый комплекс с экорынком в деревне Валерьяново под Минском, который в пятницу посещал Александр Лукашенко, может перейти в собственность компании «Велес-Мит», принадлежащей известному бизнесмену Алексею Олексину. Это следует из разговора, показанного в вечернем эфире ОНТ.

Экорынок построен на выезде из Минска по Логойскому тракту. Раньше это был долгострой — здесь собиралась возвести АЗС с комплексом дорожного сервиса, но завершить объект не получилось. После изъятия участка и проведения аукциона новым застройщиком стал агрокомбинат «Ждановичи».

У торгового центра четыре инвестора-учредителя — агрокомбинаты «Ждановичи» и «Дзержинский», ООО «Велес-Мит» и ОАО «Минский молочный завод №1». Концепция проекта довольно интересна — создать крупную площадку по продаже продуктов питания, подходящих под определение «экологически чистые»: фрукты, овощи, «молочка», мясо, хлеб. Среди арендаторов — как крупные сельхозпроизводители, так и фермеры.

Экорынок в Валерьяново, куда приезжал Лукашенко, может перейти под крыло бизнесмена Олексина

Как выясняется, сегодня экорынок работает себе в убыток.

— Мы не ставили высокие арендные ставки, для того чтобы люди могли торговать. Ставки аренды в 2-3 раза ниже чем на аналогичных объектах, — пояснил председатель Миноблисполкома Александр Турчин. — Ежемесячно инвестору надо компенсировать порядка 200 000. Расходы на этот объект пока превышают его доходы.

По словам Турчина, сейчас обсуждается идея продать объект одному из четырех учредителей — компании «Велес-Мит». Далее Лукашенко обратился к Олексину:

— Ты видишь сколько тут проблем — куча. Ну невозможно торговать. Пустует здание, море вложений надо. И вдруг ты решил раскошелиться и купить этот объект. Я не упрекаю, просто хочу понять — почему?

— Дело в том, что здесь требуются дополнительные инвестиции, чтобы его привести в надлежащее состояние. Думаю, порядка 10-15 млн. рублей.

Звучит требование Лукашенко: не превращать экорынок в очередной гипер- или супермаркет, а дать возможность фермерам продавать здесь свою продукцию.

Олексин видит будущее объекта таким: после реконструкции, которая продлится два месяца, останутся якорные арендаторы, а фермеры получат возможность торговать своей продукцией на экорынке по субботам и воскресеньям.

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Теги: Минск
 
 
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Торговый комплекс с экорынком в деревне Валерьяново под Минском, который в пятницу посещал Александр Лукашенко, может перейти в собственность компании...
 
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