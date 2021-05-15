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Головченко: Выполнено более 80% работы по развитию крупных городов Беларуси
15.05.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Более 80% работы по развитию крупных городов выполнено. Об этом заявил премьер-министр Беларуси при посещении Брестской области, передает «МИР 24».
Три года в стране реализуют программу, которая должна придать импульс развитию населенных пунктов, в которых проживают более 80 тысяч человек. Роман Головченко считает, что за это время удалось создать почву для качественного рывка в инновациях и индустриализации.
Условия для подъема получают как государственные, так и частные предприятия в регионах. Инвестиционные проекты поддерживают, в том числе, с помощью дешевых кредитов. Премьер-министр отметил, что также себя оправдало жесткое регулирование цен на социально значимые товары.
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Три года в стране реализуют программу, которая должна придать импульс развитию населенных пунктов.
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