Головченко: Выполнено более 80% работы по развитию крупных городов Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Более 80% работы по развитию крупных городов выполнено. Об этом заявил премьер-министр Беларуси при посещении Брестской области, передает «МИР 24».

Три года в стране реализуют программу, которая должна придать импульс развитию населенных пунктов, в которых проживают более 80 тысяч человек. Роман Головченко считает, что за это время удалось создать почву для качественного рывка в инновациях и индустриализации.

«Задача заключается в поиске тех стержневых проектов, которые позволят все конкурентные преимущества регионов воплотить в денежный эффект. Задачи соответствующие поставлены и республиканским, и местным органам госуправления. Будем смотреть все остальные регионы, и интенсифицировать процесс их развития. Программа не закончена. Программа, можно сказать, первый этап прошла», – заявил премьер-министр Роман Головченко.

Условия для подъема получают как государственные, так и частные предприятия в регионах. Инвестиционные проекты поддерживают, в том числе, с помощью дешевых кредитов. Премьер-министр отметил, что также себя оправдало жесткое регулирование цен на социально значимые товары.