Это места для инвалидов, а не для Bentley! Новые «герои» сервиса «Доска позора»

Источник материала: Tut.by

На «Доске позора» все не заканчиваются фото нахальных «паркунов», которые ставят машины там, где им захочется. Места парковки они выбирают все те же: зеленые зоны, тротуары, места для инвалидов.

Минск, улица Ратомская, 7. Во дворе дома два автомобиля припаркованы так, что полностью перекрыли одну полосу движения. Их приходилось объезжать по встречной.





Дзержинск, улица Островского, 49. Очевидец сфотографировал 9 мая автомобиль с номером 5586 MK-5, который был припаркован на зеленой зоне, тротуаре и перед пешеходным переходом.





Минск, улица Маяковского, 8. «Круто» припарковался гость из Бреста: за заборчиком, да на пешеходной дорожке. Внедорожник же, может позволить!





Минск, улица Кирилла Туровского, 18. Водитель оставил автомобиль на узком тротуаре, из-за этого пешеходы вынуждены были выходить на проезжую часть.





Минск, улица Космонавтов, 28. На парковке возле магазина «Виталюр» были свободные места, но водитель все равно поставил машину там, где ему удобно: на тактильном заниженном спуске для незрячих пешеходов и инвалидов.





Минск, проспект Независимости, 13. 9 мая в 15.00 на тротуаре возле кинотеатра «Центральный» стояла машина с дипломатическими номерами.





Минск, улица Макаенка, 23. Автомобили припаркованы на бывшей (благодаря им) зеленой зоне.

— Видимо у водителей данных авто сложности с преодолением сотни метров асфальтированной дорожки пешком, хотя знака инвалидности на их авто не наблюдается. Уничтожили газон, постоянно разводят грязь на местном тупиковом проезде, по которому работники завода им. Вавилова должны бодро шагать на работу, — сообщил рассерженный очевидец.





В микрорайоне Уручье в Минске, возле ТЦ «Корона Дом» водитель припарковал Bentley на местах для инвалидов, поближе к входу в магазин. При этом стоянка рядом была не заполнена.





Минск, улица Брилевская, 14. На глазах у очевидца, который потом сделал фото, этот автомобиль вырулил из двора, подъехал по тротуару ко входу почты, бросил машину и пошел в отделение.





Минск, улица Каменногорская, 26. И полусферы водителю не помеха, можно ведь припарковаться и вокруг них, на тротуаре и газоне.





Наши дорогие читатели, давайте будем бороться с «паркунами» вместе. Присылайте их фото (желательно горизонтальное) на «Доску позора» . В информации подробно указывайте, где и при каких обстоятельствах вы увидели нарушителя, не забывайте указывать город.

Напомним, за нарушение правил остановки и стоянки транспортного средства предусмотрена ответственность по ст. 18.18 КоАП Беларуси. За это нарушение ГАИ может вынести предупреждение (если в течение года до этого за парковку вас не привлекали), ну, а тем, кто попадется еще раз, дадут штраф в размере одной базовой величины (БВ сегодня — 29 рублей).

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм , вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive .