«Прикройся ради человечества». Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков

Источник материала: Tut.by

Жительница канадского города Онтарио Сара Николь Лэндри три месяца назад родила четвертого ребенка. Блогерша показала свое тело после родов и вызвала отвращение у подписчиков. Об этом она написала в своем инстаграме, цитирует lenta.ru .

На опубликованных кадрах женщина позирует в бежевом бикини, демонстрируя обвисший живот со множеством растяжек. На фото также размещены комментарии хейтеров: «Ты не должна носить это, прикройся ради человечества», «Сядь на диету, запишись в спортзал», «Твое тело уже не такое, каким было раньше», «Выглядишь просто отвратительно», «Тебе следует сделать подтяжку живота».

Лэндри ответила недоброжелателям, что «совершенно нормально, когда тело выглядит таким образом после рождения детей». Женщина призвала не бояться проявлять и показывать себя вопреки злым комментариям.