ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Прикройся ради человечества». Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков

15.05.2021 07:41 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Жительница канадского города Онтарио Сара Николь Лэндри три месяца назад родила четвертого ребенка. Блогерша показала свое тело после родов и вызвала отвращение у подписчиков. Об этом она написала в своем инстаграме, цитирует lenta.ru.

На опубликованных кадрах женщина позирует в бежевом бикини, демонстрируя обвисший живот со множеством растяжек. На фото также размещены комментарии хейтеров: «Ты не должна носить это, прикройся ради человечества», «Сядь на диету, запишись в спортзал», «Твое тело уже не такое, каким было раньше», «Выглядишь просто отвратительно», «Тебе следует сделать подтяжку живота».

Лэндри ответила недоброжелателям, что «совершенно нормально, когда тело выглядит таким образом после рождения детей». Женщина призвала не бояться проявлять и показывать себя вопреки злым комментариям.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница канадского города Онтарио Сара Николь Лэндри три месяца назад родила четвертого ребенка. Блогерша показала свое тело после родов и вызвала отвращение...
 
Новости дня
Новости разные
 
Головченко: Выполнено более 80% работы по развитию крупных городов Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by