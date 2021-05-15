Выбирали как для себя. Лучшие события коротких выходных

Источник материала: Tut.by

Спорим, что даже за короткие выходные можно отлично отдохнуть? Если не верите, ловите традиционный гид AFISHA.TUT.BY, в котором мы собрали только лучшие события 15 и 16 мая. Еда, отличное кино и немного эротики — все как вы любите.

Открыть сезон в «Песочнице»



Фото: предоставлено «Песочницей»

В пятницу в столице заработало одно из любимых пространств минчан на свежем воздухе — «Песочница» . Площадка с фудтраками по традиции предлагает сеты с уличной едой, только в новом сезоне они стоят немного дороже — 9 рублей. Присмотреть себе что-нибудь из еды можно тут .

К слову, 15 и 16 мая с полудня до позднего вечера в «Песочнице» будет проходить «Горошек-маркет» , где можно прикупить приятных мелочей себе или близким, познакомиться с увлеченными своим делом людьми и вдохновиться атмосферой творчества.

Когда: ежедневно, 12.00 — 23.00

Где: «Песочница»

Сколько: в «Песочницу» и на «Горошек-маркет» вход свободный, сеты — по 9 рублей

Сходить на премьеру недели — «Пила»

В столичный прокат вышла новая часть одной из самых кровожадных и долгоиграющих хоррор-франшиз — уже девятая по счету «Пила». Если смотрели предыдущие фильмы и готовы как следует попугаться, смело берите билеты в кино. А если ужасов вам и в жизни хватает, посмотрите новый фильм с Анджелиной Джоли или «Кролика Питера 2» .

Сюжет у свежей «Пилы» такой: импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнксу и его новому напарнику поручают расследование серии жестоких убийств, которые странным образом напоминают преступления прошлых лет. Так они оказываются в эпицентре зловещей игры, и цена проигрыша в ней — человеческая жизнь.

Когда: уже в кино

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Успеть на эротическую выставку





Выставка японской эротической гравюры «Сюнга» завершается уже в эти выходные. Именно поэтому организаторы постарались подготовить для вас специальную программу на ночь с 15 на 16 мая . В этот вечер на выставку зайдут мастера шибари (японского искусства связывания), чтобы поделиться своим видением эстетики. На мероприятии можно будет понаблюдать за работой тату-мастера и создать аквагрим по тематическим эскизам.

Без музыкальных экспериментов — никуда: после одиннадцати гостей ждет поток импровизационной музыки для этнических инструментов. Все желающие смогут разгадать квест по выставке и посмотреть лекции по японской эротической гравюре на большом экране. Кстати, посетители, которые придут в японском образе, получают 50%-ную скидку от стоимости входного билета (но на вас должно быть не менее четырех элементов, в том числе и прическа). Сама выставка в эту ночь будет работать до 6.00.

Когда: все выходные

Где: «Либра» (пр-т Независимости, 47)

Сколько: 12 рублей, студенты дневной формы обучения — 10 рублей, пенсионеры, многодетные семьи, инвалиды III группы — 8 рублей Купить билет

Оттянуться на техно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

Приличных вечеринок в последнее время не так уж и много, но мы все-таки попробуем порадовать тех, кто привык жить ночной жизнью. В субботу вечером в клубе Hide пройдет техно-вечеринка m_division Showcase, на которой выступят российские, украинские и белорусские музыканты. Обещают качественную музыку, а за вход просят 25 рублей.

Когда: 15 мая, 23.00

Где: Hide

Сколько: 25 рублей Купить билет

Заглянуть на конвент комиксов, игр и фэнтези



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Любителям фантастики, настолок, геймерам, фанатам комиксов и всем, кто только хочет примкнуть к этому движению, эти выходные рекомендуем провести в Футбольном манеже — именно там 15 и 16 проходит конвент UniСon & Game Expo. Это один из самых необычных фестивалей в Минске, где можно встретить настоящий косплей, провести время в компании разработчиков компьютерных и мобильных игр, попасть в геймерскую тусовку, завести полезные знакомства с иллюстраторами, художниками и даже оказаться в центре сцены любимого фильма, сериала или литературного произведения. Билеты можно купить по ссылке .

Когда: 15 мая с 12.00 до 20.00, 16 мая с 12.00 до 19.00

Где: Футбольный манеж (пр-т Победителей, 20/2)

Сколько: от 30 рублей

Отвести душу на стендапе



Фото: vk.com/standupvcube

Стендапа в эти короткие выходные в Минске, как всегда, море , но мы выбрали самые яркие события из афиши выходного дня. Если хотите переключиться с новостей, от души посмеяться можно на стендап-шоу «Тройничок», в котором три бывалых комика рассказывают свои шутки. Оно пройдет в Cuba Bar 15 мая в 19.00, то есть сюда можно залететь сразу после рабочего дня. Вход — 8 рублей.

Следом в 21.00 там же начнется другой стендап-концерт «Шоу историй», так что далеко ходить не нужно. Фишка шоу в том, что комики рассказывают курьезные истории из жизни, которые в очередной раз доказывают, что величина глупости и непредсказуемости человека не измерена в полном объеме. Стоимость — 5 рублей.

Когда: 15 мая, 19.00 и 21.00

Где: Cuba Bar

Сколько: от 5 рублей, билеты на оба шоу

Записать ребенка в бесплатную IT-лабораторию



Фото: unsplash.com

Школьников зовут поучаствовать в бесплатной воскресной IТ-лаборатории: это три обучающих блока по полчаса, в ходе которых ребенок, обещают организаторы, изучит основы программирования и научится с нуля создавать собственный IТ-продукт.

Для учеников начальной школы предусмотрена специальная программа — это будет в воскресенье в 10.20 и 14.00. Для учащихся 5−10 классов занятие начнется в 12.00. Участие бесплатное, но предварительно нужно зарегистрироваться .

Когда: 16 мая, 10.20, 12.00 и 14.00

Где: «Адукар.бай» (ул. Немига, 5, кабинет 310)

Сколько: бесплатно

Оценить всегда аншлаговый мюзикл



Фото: Анжелика Грекович

Возможно, вы удивитесь, но в белорусском детском театре есть спектакль, способный собрать аншлаг и вне новогоднего сезона. Уже в эту субботу создатели мюзикла-сказки «Динь-дон, я ваша мама!» будут снова играть для зрителей — перед долгой паузой до середины осени.

Почему родители выбирают именно этот спектакль? Во-первых, мюзикл создан по мотивам советской киносказки «Мама». Во-вторых, его можно смотреть в любом возрасте, он подходит и для первого похода в театр (это в своих отзывах отмечают многие зрители). В-третьих, здесь крутой актерский состав. На смену экстравагантному Боярскому пришел не менее харизматичный Сергей Чекерес , а Веронике Пляшкевич досталась роль, в которой когда-то блистала Гурченко. Белорусские дети уже не увидят Веронику в «Калыханке», зато на театральной сцене такая возможность по-прежнему есть.

Когда: 15 мая, 18.00

Где: Центральный дом офицеров (ул. Красноармейская, 3)

Сколько: от 12 рублей (детям до пяти лет бесплатно, но без предоставления места в зале) Купить билет

Побывать всей семьей в цирке



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

С 15 мая и до начала августа Белгосцирк и московский цирк имени Никулина на Цветном бульваре представляют новую цирковую программу, посвященную 100-летию со дня рождения популярного советского актера и артиста цирка Юрия Никулина. Организаторы анонсируют, что в программе — дрессированные лошади, медведи, козы, бразильское колесо смелости, мотошар, эквилибристы на канате, акробаты на мачте, воздушные гимнасты, жонглеры и клоуны. Если любите цирк или давно в нем не были, есть повод сходить. Правда, на субботу мест почти не осталось, а вот на воскресенье еще хватает.

Когда: все выходные

Где: Белорусский государственный цирк

Сколько: от 27 рублей Купить билет

Посмотреть белорусский фильм, завершенный посмертно

В Сети появился фильм из цикла «Неизвестная Беларусь» документалистов Любови Земцовой, Максима Гавриленко и Владимира Михайловского, которые ровно год назад разбились в автомобильной аварии. Они как раз ехали после съемок этой картины, но доделать кино ребята не успели. Вместо них фильм закончила их коллега Юлия Шатун, и теперь его можно посмотреть онлайн.

Кстати, 15 мая — последний день, когда в открытом доступе можно бесплатно увидеть все фильмы погибшей Любови Земцовой — одной из самых талантливых белорусских документалистов (ищите их тут ).

Когда: уже в YouTube

Где: онлайн

Сколько: бесплатно