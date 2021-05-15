ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Стихия: на Ухань обрушился торнадо, погибли люди

15.05.2021 08:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Шесть человек погибли и более 200 пострадали из-за торнадо в Ухане

Фото: scmp.com.

Всем пострадавшим от стихии, оказана помощь, они отправлены в больницы для оказания им медицинской помощи.
Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане в провинции Хубэй. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям города, пишет korrespondent.net
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Шесть человек погибли и более 200 пострадали из-за торнадо в Ухане
 
Новости дня
Новости разные
 
Стагнацыя будзе, але развалу і дэфолту пакуль чакаць ня варта, — Раманчук
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by