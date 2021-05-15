Стихия: на Ухань обрушился торнадо, погибли люди

Фото: scmp.com.

Всем пострадавшим от стихии, оказана помощь, они отправлены в больницы для оказания им медицинской помощи.

Шесть человек погибли и 218 были ранены в результате торнадо в китайском Ухане в провинции Хубэй. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает телеканал CGTN со ссылкой на управление по чрезвычайным ситуациям города, пkorrespondent.net