Какие смартфоны сейчас выбирают белорусы? Четыре из пяти моделей - до трехсот долларов

Источник материала: Tut.by

Скорее всего, в этом году можно будет ожидать увеличения цен на всю электронику — виной мировой дефицит полупроводников, из-за которого смартфоны также возрастут в стоимости. Так что, если вы задумались над покупкой нового устройства, лучше не откладывайте дело в долгий ящик. Мы посмотрели, какие именно гаджеты сегодня выбирают в Беларуси, — и большинство аппаратов относятся к девайсам либо начального, либо среднего уровня, в общем, до трехсот долларов в эквиваленте.

Мы проанализировали несколько торговых площадок — в том числе «Яндекс.Маркет» и Kupi.TUT.BY. Если отсортировать все устройства по популярности в нашем регионе, то четыре из пяти — девайсы младшего эшелона. Правда, один топовый гаджет все-таки сюда затесался. Рассказываем ниже о них подробнее.



Фото: The Verge

Флагман Apple 2019 года — как раз этот самый топовый гаджет. Причем при сортировке «По популярности» он занимает сразу и первое, и четвертое места. В первую очередь людей интересует модель на 128 ГБ памяти, во вторую — на 64 ГБ.

В целом востребованность iPhone 11 легко объяснима. За полтора года с момента начала продаж девайс еще не успел морально устареть, но зато существенно скинул в цене. Модификация на 64 ГБ стартует в каталоге со стоимости в 1690 рублей (667 долларов). При этом гаджет наверняка продолжат обновлять еще как минимум года три, а все «навороты» вроде сканера лица Face ID, мощного процессора и сдвоенной камеры в устройстве есть.

Предположим, что роль тут играет и сам бренд Apple — за относительно небольшие по сравнению с более новыми телефонами компании деньги пользователь получает заветный айфон.

Краткие характеристики iPhone 11 такие: экран с IPS-матрицей на 6,1 дюйма, процессор A13 Bionic, батарея емкостью в 3110 мА·ч с быстрой проводной зарядкой и обычной беспроводной, поддержка Apple Pay, защита от воды и пыли по стандарту IP68, стереодинамики.





Этот девайс вышел на рынок Беларуси осенью прошлого года. Больше всего юзеров интересует модификация с 128 ГБ постоянной памяти по цене от 690 рублей (270 долларов).

Сам телефон, особенно на момент старта продаж, с учетом цены предлагал улучшенные технические характеристики. Даже сейчас, спустя полгода, устройство практически ничем не уступает более новой и дорогой модели вроде Redmi Note 10 Pro.

Судите сами: в активе Poco X3 есть NFC-модуль для бесконтактной оплаты, дисплей диагональю 6,67 дюйма с IPS-матрицей и — важно — частотой обновления в 120 Гц, вполне приличный процессор Snapdragon 732G (получится поиграть в ААА-игры, но на средних настройках), а также 6 ГБ оперативки. В общем, комбинация достаточно выигрышная, чтобы следующие годик-полтора не задумываться об обновлении, если только не захотите перейти на устройство классом выше.

Есть и другие «фишечки», которыми раньше располагали только флагманские гаджеты, — скажем, стереодинамики и защита от воды (правда, по сертификату IP53, то есть телефон максимум перенесет дождь, а не погружение на глубину). Камера — нормальная для своего класса, с фотомодулями на 64 Мп, 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп.





Как ни странно, это еще не самый бюджетный девайс в топ-5, хотя и приближается к подобному званию. Аппарат с 4/64 ГБ памяти, который выбирают чуть чаще остальных, сейчас оценивается в сумму от 420 рублей (примерно 165 долларов). Предположим, что в этом — его основной плюс для покупателей.

Redmi 9 вышел в прошлом году и на момент публикации если и не устарел технически, то уже близок к этому. Но тут снова стоит вспомнить цену, которую за него просят. И тем не менее все базовые задачи будут выполняться на телефоне без особых проволочек — звонить, отвечать сообщениями в мессенджерах, фотографировать документы получится вполне комфортно.

Краткие характеристики: экран на 6,53 дюйма (важно — разрешения Full HD+, а не просто HD+), процессор MediaTek Helio G80, камера с модулями разрешением в 13 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 Мп, а также аккумулятор объемом 5020 мА·ч с поддержкой ускоренной 18-ваттной зарядки. Redmi 9, если зарядить его до 100%, при умеренном использовании держится полтора-два дня без подключения к электросети.



Скриншот с YouTube

Самый доступный по цене смартфон в подборке — за него в версии с 64 ГБ памяти просят от 340 рублей (или 135 долларов). За такую сумму ожидать чего-то «вау» от телефона явно не стоит — но он на это и не претендует.

Какие у него можно найти плюсы: сразу вставляются две сим-карты и карта памяти, в активе сканер отпечатков пальцев, а также батарея на 5000 мА·ч, которая поддерживает 10-ваттную зарядку. Может, звучит не особо внушительно, но перед нами — аппарат стартового класса. Очевидный минус, который видится даже без полноценного тестирования, — это морально устаревший порт microUSB.

Остальные параметры такие: экран на 6,5 дюйма с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G35, 4 ГБ оперативной памяти, а также основная камера с тремя датчиками (13 Мп + 2 Мп + 2 Мп).



Скриншот с YouTube

Достаточно неожиданно на пятую строчку вырвался телефон китайской Vivo. Модель Y31 вышла в продажу во всем мире в начале нынешнего года и в каталоге предлагается от 549 рублей (или примерно 215 долларов).

У нее экран на 6,58 дюйма, процессор Snapdragon 662, не менее 4/128 ГБ памяти с возможностью расширения через карточки microSD (позволяется установить SIM + SIM + microSD). Батарейка также объемная, на 5000 мА·ч, можно пользоваться 18-ваттными адаптерами питания для ускоренной зарядки. Камера: 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп.