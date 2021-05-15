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Тест по звездным двойникам. Сможете отличить, где Марго Робби, а где другая актриса?
Источник материала: Tut.by
Некоторые звезды очень похожи друг на друга. И речь не только о Кире Найтли и Натали Портман, которых все путают. Есть даже более похожие селебрити! LADY подготовила тест, который покажет, можете ли вы отличить известных женщин друг от друга. Будет непросто, но точно смешно.
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Тест по звездным двойникам поставит в тупик даже тех, кто думает, что отличает селебрити друг от друга. Мы старались!
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