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Тест по звездным двойникам. Сможете отличить, где Марго Робби, а где другая актриса?

15.05.2021 08:21 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Некоторые звезды очень похожи друг на друга. И речь не только о Кире Найтли и Натали Портман, которых все путают. Есть даже более похожие селебрити! LADY подготовила тест, который покажет, можете ли вы отличить известных женщин друг от друга. Будет непросто, но точно смешно.

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Тест по звездным двойникам поставит в тупик даже тех, кто думает, что отличает селебрити друг от друга. Мы старались!
 
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