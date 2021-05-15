Тест по звездным двойникам. Сможете отличить, где Марго Робби, а где другая актриса?

Источник материала: Tut.by

Некоторые звезды очень похожи друг на друга. И речь не только о Кире Найтли и Натали Портман, которых все путают. Есть даже более похожие селебрити! LADY подготовила тест, который покажет, можете ли вы отличить известных женщин друг от друга. Будет непросто, но точно смешно.