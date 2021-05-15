«50% клещей заражены». Врач - о клещевом боррелиозе и первой помощи при укусе

Источник материала: Tut.by

С потеплением в нашу жизнь вернулись поездки на дачу, в лес и на пикники, а с ними и опасность укусов клещей. Врач-невролог Маргарита Шавлак рассказала HEALTH.TUT.BY самое важное о клещевом боррелиозе, о том, какие клещи опасны и что нужно делать, если вас укусили.

Маргарита Шавлак Врач-невролог высшей квалификационной категории медицинского центра «Нордин»

Что такое клещевой боррелиоз? Болезнь Лайма, или клещевой боррелиоз, — это инфекционное трансмиссивное заболевание (то есть его переносят кровососущие членистоногие. — Прим. HEALTH.TUT.BY). Имеет стадийное течение и поражает разные системы и органы человека. Возбудитель этой болезни — бактерия Borrelia burgdorferi, резервуаром которой в природе являются мелкие грызуны, некоторые виды птиц и рогатый скот, но к человеку она попадает через присасывание иксодовых клещей — других путей заражения нет.

Любой клещ может заразить? Не каждое присасывание инфицированного клеща приводит к заражению. Но терять бдительность не стоит: более 90% территории Беларуси являются эндемически значимыми в отношении клещевого боррелиоза, и, по разным литературным источникам, порядка 50% клещей заражены.



Фото: Simon Eugster / wikipedia.org

Какие симптомы указывают на клещевой боррелиоз? Важный признак, после которого врач всегда ставит такой диагноз, особенно если был укус клеща, — мигрирующая эритема . На месте укуса появляется кольцевидное или сплошное круглое пятно, которое может достигать в диаметре больше 5 сантиметров, быть светло-розовым или ярко-красным. От момента присасывания клеща до появления первых симптомов может пройти от трех дней до месяца. И эритема — это признак локально-ранней формы заболевания, при которой страдает кожа. Коварство клещевого боррелиоза в том, что через 3−5 дней эритема может пропасть самопроизвольно без всякого лечения. Также это пятно легко пропустить, если укус был в местах, трудно доступных самостоятельному осмотру. Если пропустить первые симптомы и не лечиться, бактерии с кровью распространяются в разные органы, проявляя себя через 1−6 месяцев. Следующая стадия заболевания — ранняя диссеминация (распространение. — Прим. HEALTH.TUT.BY), при которой могут быть: поражения опорно-двигательного аппарата — боль в крупных суставах (коленных, тазобедренных, плечевых) без визуальных изменений в виде отеков и покраснений;

поражения сердечно-сосудистой системы, чаще всего в виде нарушения сердечного ритма;

поражение периферической нервной системы — неврит лицевого нерва, полиневрит , полирадикулоневрит , с выраженными жгучими болями по ходу нервных стволов. Такие симптомы характерны не только для поражения нервной системы при боррелиозе, но и при заболеваниях, вызванных другими факторами, поэтому иногда несвоевременно назначается лечение, направленное на устранение причины болезни, что ухудшает прогноз. Если заболевание не лечить, наступает следующая, поздняя диссеминированная стадия болезни Лайма, при которой страдает уже центральная нервная система, головной и спинной мозг: возникают грубые двигательные расстройства, парезы , параличи, нарушения координации и функции тазовых органов, когнитивные расстройства (снижение интеллекта и памяти, расстройства в эмоциональной сфере).

Это смертельное заболевание? При отсутствии правильного лечения боррелиоз может значительно ухудшить качество жизни человека, а при поражении нервной системы и сердца, в случае непроведения антибактериальной терапии, может быть и летальный исход.

Есть анализы, которые помогут не пропустить болезнь? Лабораторная диагностика есть, но в период ранней локализованной фазы, когда есть только кожные проявления, она может быть ложноотрицательной, потому что первые антитела появляются к концу 3−6 недели после заражения. Но при более поздних стадиях болезни лабораторная диагностика имеет важное значение.

Что делать, если меня укусил клещ? Лучше всего — сразу пойти к хирургу или травматологу, которые помогут правильно извлечь клеща. Конечно, это можно сделать самостоятельно, но тогда постарайтесь выполнить процедуру правильно: ошибки могут усугубить проблему. Когда клещ попадает на кожу, он выделяет клейкую слюну, которая удерживает его на поверхности. Кроме того, слюна содержит анестезирующее вещество, что обеспечивает безболезненное присасывание клеща. Бактерия в организме клеща может долго быть в спящем состоянии, и, когда кровь человека попадает в желудочно-кишечный тракт клеща, боррелия активизируется и начинает активно размножаться. Если раздавить клеща, в рану попадает дополнительная порция бактерий. И точно не нужно капать на клеща кремами и маслами. Прекратится поступление воздуха, клещ погибнет, но при этом дополнительно вбросит свое «содержимое» в рану. К тому же мертвого клеща сложнее извлечь, чем живого. В течение 72 часов после укуса обязательно нужно провести антибактериальную профилактику, которая предотвратит инфицирование, — выпить 200 мг доксициклина. Увы, если время упущено, смысла в ней уже не будет. Нужно просто наблюдать за состоянием кожных покровов в течение месяца, и в случае появления эритемы обратиться к врачу. Раньше люди часто пытались нести клеща в санэпидстанцию для диагностики, чтобы не пить антибиотик просто так, но это лишено смысла. Результат анализа, как правило, появляется более чем через три дня, и из-за этого человек упускает момент приема профилактической терапии.



Фото: Александра Квиткевич

Первая профилактика после укуса клеща точно гарантирует, что я не заболею? Не каждый укус заразен, но каждый укус клеща должен сопровождаться профилактикой. Бактерия боррелия абсолютно чувствительна к доксициклину — это 100%-ная гарантия защиты.

Как лечится боррелиоз? Клещевой боррелиоз лечат антибиотикотерапией, которую назначает исключительно врач. Она подбирается индивидуально, и длительность ее зависит от стадии заболевания и того, какие органы поражены. С помощью правильного лечения можно избавиться от бактерии, но если уже была поражена нервная система, то могут оставаться тяжелые последствия перенесенного заболевания в виде двигательных и когнитивных расстройств.

Что нужно делать, чтобы клещ не укусил? Нужно понимать, что 90% Беларуси — это небезопасные регионы, соответственно, собираясь в лес, нужно правильно одеваться, максимально закрывая кожу. Также следует использовать репелленты . Когда возвращаетесь домой, внимательно осмотрите тело и одежду. Чаще всего клещи обитают в лиственных и смешанных лесах, парковых зонах с высокими кустами и травой (для профилактики следует косить траву на дачных участках), на лесных тропах, где много хвороста и валежника. Но клещ может укусить вас и дома, если вы, например, принесли охапку полевых цветов, на одном из которых сидел клещ, или не заметили его на обуви и одежде. Будьте аккуратны и внимательны во время отдыха на природе и оставайтесь здоровыми!