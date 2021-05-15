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Сегодня рабочая суббота. Есть ли в ней польза для экономики или лучше бы не переносили?
Источник материала: Onliner
Этот год — самый ударный в нашей стране по количеству рабочих дней за последние 5 лет: праздники выпали на выходные, а за большие праздники придется поработать в субботу. Рассказываем, почему рабочая суббота называется «черной», по какой причине азиаты в прямом смысле слова умирают от усталости, есть ли польза для экономики от переноса дней и почему белорусам не «простят» лишний выходной.
Откуда к нам пришли рабочие субботы и почему их называют «черными»?
Советский Союз долго думал, сколько должны трудиться граждане, чтобы и экономике было максимально выгодно, и люди бы не загнулись от непосильной работы. С 1917 года была перепробована масса вариантов: от 48 часов в неделю до плана по переходу к 30—35 часам, чтобы все остальные страны завидовали. План не сработал, и рабочая неделя в среднем колебалась от 40 до 48 часов в неделю.
В 1960 году ввели закон «О завершении перевода всех рабочих и служащих на семи- и шестичасовой рабочий день». Так работники стали трудиться по 7 часов (шахтеры — по 6 часов), но 6 раз в неделю.
Спустя 5 лет власти начали переводить заводы на 8-часовой рабочий день, но уже с двумя выходными. Правда, при работе по 8 часов 5 раз в неделю общее количество рабочего времени в году выходило все равно меньше. Падения производительности в СССР допустить никак не могли и укоротили время обеда (или время прихода на работу) на 10—20 минут.
Однако это нарушало требования действовавшего тогда Трудового кодекса про максимальные 8 часов работы в день. В связи с этим некоторые города Союза перешли на другой способ: суббота становилась рабочей несколько раз в год, зато рабочий день перестал превышать 8 часов. Такие рабочие субботы получили название «черных». Не потому, что повод траурный, а потому, что будни в календаре тогда отмечались черным цветом, а выходные — красным. Отменили их только в начале 90-х, с распадом СССР.
Сейчас наши рабочие субботы — это не «спущенные сверху» доработки недостающих часов, а отработка выходного, который вводят для удобства людей — многие берут на это время отпуск, ездят к родителям или на дачу.
Речь всегда идет о переносе на субботу?
У христиан главным неприкосновенным днем отдыха всегда было воскресенье. Как написано в Библии, Бог создавал мир шесть дней и в воскресенье отдыхал. А вот у других религий выходной необязательно предусматривает воскресенье. Так, у иудеев основной выходной день приходится на субботу, а рабочая неделя начинается в воскресенье и заканчивается в четверг или в пятницу после обеда. В мусульманских странах основной выходной — пятница, а работают там с субботы до среды либо с воскресенья до четверга.
Сколько нужно работать и почему азиаты умирают от переработок?
Международная организация труда (МОТ) специальной
У нас, как и в большинстве других стран, норма рабочего времени — не более 40 часов в неделю. Исключений не так много: в Австрии средний человек проводит на работе 48 часов в неделю, во Франции — 35, в Дании — 37, в Нидерландах — 30.
В целом же закономерность выглядит так: чем ниже уровень развития страны, тем больше люди работают. В топе не первый год находятся Мексика, Коста-Рика и Южная Корея. Корейцы и другие азиаты — самые известные трудоголики: несмотря на формально действующий максимум в 40 часов в неделю, на работе они проводят примерно 70 часов. В основном именно трудоголизм корейцев позволил стране всего за полвека стать развитым промышленным государством региона. Конкуренция за рабочие места здесь большая, и работодатель может диктовать свои условия. Не хочешь трудиться по 12 часов — сиди без работы. Но у переработок есть очевидные минусы: производительность труда уставшего работника снижается, начинаются проблемы со здоровьем, а если переборщить — можно довести себя до инсульта или инфаркта. А как известно, худший работник — это мертвый работник.
В Азии переработки приобрели характер эпидемии. Чтобы понимать масштабы — в азиатских странах даже есть специальные горячие телефонные линии для самых утомленных, а также слова, означающие смерть от переработки. В Японии — «хароси», в Китае — «голаосы», в Корее — «квароса». «Хароси» даже назвали официальной причиной смерти премьер-министра Японии в 2000 году. За 20 месяцев пребывания на посту он трудился минимум по 12 часов в день и отдыхал всего 3 дня.
Несмотря на то что в Китае количество рабочих часов в неделю должно составлять от 40 до 48, большинство компаний устанавливают свой график. Например, работники торговой площадки Alibaba работают по системе 996 — «с девяти до девяти шесть дней», или 72 часа в неделю. Те же корейцы и японцы в среднем проводят на работе 12 часов в сутки.
В этом году мы должны отработать 2050 рабочих часов — максимум за последние 5 лет
Для типичных офисных работников Беларуси трудовой день должен быть не дольше 8 часов, время обеда не в счет. Для тех, у кого день ненормированный (например, продавцы, медики или спасатели), есть месячная
Что примечательно, работающие по шестидневке люди будут трудиться в этом году в Беларуси даже меньше, чем работники с пятидневкой, — 2031 час против 2050 часов.
«Основная причина данной разницы заключается в том, что в 2021 году четыре нерабочих праздничных дня (2 января, 1 мая, 3 июля и 25 декабря) пришлись на субботу», — объясняют в Минтруда.
Как видно, 2021-й для большинства белорусов будет самым насыщенным рабочим годом за последние 5 лет. Дело в том, что многие государственные праздники в текущем году приходятся на выходные. Например, День независимости (3 июля) и католическое Рождество (25 декабря) попадают на субботу, а 9 Мая и 7 Ноября — на воскресенье. Даже подаренный зимой белорусам выходной без отработки (2 января) тоже оказался субботой.
А вы перерабатываете?
Чтобы сделать свой выбор,
Впрочем, можно порадоваться, что в 2022 году выходных должно быть побольше: два раза по четыре дня (если одобрят переносы) и три раза — по три дня. Правда, 1 и 2 января, а также 3 июля тоже выпадают на выходные. Вторник 8 марта предполагает, что 7 марта перенесут на субботу, и у нас будет четыре выходных. Православная Пасха выпадает на воскресенье 24 апреля, а Радуница — на 3 мая. Значит, понедельник 2 мая тоже должны перенести на субботу. Революционное 7 ноября и 9 мая — это понедельник, значит, будет по три выходных подряд. Три выходных будут и в самом конце 2022 года: 31 декабря и 1 января — это выходные, а 2 января — понедельник.
Будет ли сокращенка 15 мая и можно ли не делать переносы?
Предпраздничный рабочий день по закону сокращается на один час. Например, 10 мая — сокращенный день, потому что предшествовал Радунице 11 мая. А так как его перенесли на субботу 15 мая, то эта суббота должна быть сокращенной (даже у совместителей). Кроме того, если ваш трудовой отпуск (как оплачиваемый, так и за свой счет) или больничный выпал на большие выходные 8—11 мая, отрабатывать 15 мая вы не должны.
К слову, такие переносы действуют в стране по умолчанию, но любой наниматель вправе не переносить выходные или переносить их на другое время. Но об этом работников нужно уведомить заранее и в письменной форме.
Вы за или против переноса рабочего дня на субботу?
Чтобы сделать свой выбор,
Переносить или не переносить? Что говорят психолог и экономист
Как минимум последние сто лет мы продолжаем нащупывать ту золотую середину, которая покажет, как получить максимальный КПД от работника, не навредив его здоровью. В Беларуси исследований об эффективности рабочих суббот не проводилось, так что мы просто работаем по инерции. А что говорит мировой опыт?
— В идеале нужно провести собственные статистические исследования, чтобы понять, насколько падает производительность труда и растет ли травматизм. Но данные статистики по всему миру говорят о том, что работа без выходных приводит к усталости и заметному снижению продуктивности, хроническому стрессу и порче оборудования из-за снижения внимательности, — объясняет психолог
А если субботы отменят и люди будут отдыхать больше, не станет ли это еще одним ударом по и без того хромающим ногам нашей экономики?
— Важно увеличивать не количество труда, а его качество. Секрет роста производительности труда и зарплат не в том, что мы должны работать больше дней, а в том, чтобы за то же время (или в идеале — еще меньшее) вырабатывать намного больше, — говорит экономист
— Нам нужно, чтобы люди работали меньше и эффективнее. Обычно чем богаче страна и производительнее труд, тем меньше часов работают люди. И наоборот. Например, в Мексике примерно 2250 рабочих часов в год, а в Германии — 1370. Исключение — США, где много зарабатывают и много трудятся, — приводит примеры эксперт.
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