Прекрасен в своем убожестве. Посмотрели фантастику «Звездный рубеж» с Брюсом Уиллисом (видео)

Источник материала: Onliner Об этом фильме я вообще ничего не знал и не слышал. Впервые увидел его трейлер в кинотеатре то ли перед началом «Чумного Доктора», то ли перед последней «Годзиллой». Сразу же возник вопрос: почему эта прелесть не попала в наш рейтинг самых ожидаемых кинопремьер года? На днях посмотрел «Звездный рубеж» — все вопросы отпали. Брюс Уиллис на старости лет скатился на дно.

Забавно, что кинотеатры, судя по всему, решили этот фильм не прокатывать. Посмотреть «Звездный рубеж» можно только в интернете. Как так? Масштабная боевая фантастика с галактического размаха битвами — ее же только на большом экране с крутым звуком и смотреть! Так казалось после трейлера. Нет, ролик не то чтобы сильно впечатлял, но, отдадим должное его создателям, авторам удалось невероятное: замаскировать проект так, что любые предположения об уровне фильма оказались неверны. Думаете, это просто слабое кино? Как бы не так — это самое плохое кино, будто снятое по канонам самых плохих фильмов.

Кью-бонба и гигачастицы лебеды

Завязка настраивает на боевой лад. Две тысячи пятьсот какой-то там дремучий год. Вот уже 500 лет как люди научились пользоваться квантовыми вратами для путешествий по Вселенной и колонизации далеких планет. Образовываются альянсы, случаются восстания, жизнь кипит не меньше, чем во всяких «Звездных войнах». Правда, только в титрах.



Это основная локация в фильме

На экране же планета в 2500 году не слишком отличается от нынешней Земли. Отставные генералы все так же предпочитают глушить виски в дымных барах, военные используют огнестрел (лишь изредка, когда хватало денег на какую-никакую графику, достают ОГРОМНЫЕ легкие ПУШКИ, чтобы стрелять лучами а-ля Star Wars), люди катаются на бензиновых (может, дизельных) тачках и пользуются смартфонами.

Хотя есть и экзотика. «Кровавый генерал», например, как-то использовал кью-бомбу, чтобы убить 70 млн человек. Старик «просто выполнял приказ» и теперь хочет вернуть звание и военную пенсию. И вот он, подходящий случай. Нужно еще раз сбросить бомбу, но уже на пришельцев, которые превращают людей в кровожадных зомби.



Брюс, кажется, сам не понимает, как и почему во все это ввязался

Использовать бомбу по назначению может только персонаж Брюса Уиллиса. Почему только он? Не спрашивайте. Возможно, только он знает в них толк. Поскольку речь идет о выживании всего человечества, то одного генерала сражаться не отправят. На помощь ему снарядят несколько случайных людей, которые подвернулись под руку.

Воспользовавшись квантовыми вратами, вся гоп-компания отправляется на далекую-далекую планету в 13 тыс. световых годах от Земли. Там прячутся пришельцы, и там можно разобраться с ними раз и навсегда. Ну, или что-то в этом роде. Честно говоря, следить за перипетиями сюжета сложно, потому что то и дело щелкаешь себя по носу, заставляя проснуться и смотреть это дальше.

От фантастики у «Звездного рубежа» есть только специальные термины. Если бомба, то кью. Если помехи, то только тахионные. Если скачок, то, разумеется, квантовый. Если засасывает в дыру, то тоже, кстати, квантовую. Если пушка, то орбитальная. Ну а частицы — только «гига».



Даже не спрашивайте

Земля далекого будущего, как уже говорилось, ничем не отличается от планеты настоящего. А та, что находится в тысячах световых лет от нас, подозрительно идентична обычному земному лесу.

Собственно, все события фильма — это невнятные перестрелки в замкнутых пространствах, динамику которым пытаются придать с помощью рваного монтажа. Один раз появляются зомби, которые синхронно танцуют какой-то странный балет. Местные пришельцы мелькают всего несколько минут и являют собой гнусную помесь противников из Dark Souls и средневековых рыцарей. Серьезно, они в плащах и сражаются холодным оружием. У главного еще время от времени из-под капюшона выглядывает охапка сосисок.



К сожалению, это не смешно

Время от времени показывают космос с графикой а-ля первый Mass Effect. Где-то там зачем-то обстреливают друг друга корабельные армады, мимо в костюмах из папье-маше (ой, то есть квантовых, разумеется) проносится боевая группа по уничтожению пришельцев… Застрелите меня семеро, зачем я все это смотрю?

Старикам здесь не место

К «Звездному рубежу» не было бы претензий, если бы не парочка «но». Очевидно, что это обычный малобюджетный треш, который, наверное, мог бы снять даже я, как и вообще любой человек. Такие пачками выходят каждый год и остаются в памяти энтузиастов, потративших пару тысяч баксов на воплощение своей киношной мечты. «Звездный рубеж» как раз плох ровно настолько — на пару тысяч баксов. Графика, сюжет, диалоги («Брось меня и разнеси их, парень!»), плоский юмор, убогий реквизит. Словно смотришь худший сериал Syfy.





Так вот, все было бы гармонично и без претензий (кино бывает разное), если бы не одно обстоятельство. Сюда как-то удалось заманить не самых никчемных актеров, возглавляет которых 66-летний «крепкий орешек», но не тот, про которого вы подумали, а Брюс Уиллис. Играют они все как и положено для такого фильма, то есть отвратительно.

Поразительно, как быстро можно спустить карьеру в унитаз. Еще десяток лет назад ты был стареющей, но все же какой-никакой суперзвездой. И вот внезапно — вышедший в тираж дед, время которого давно прошло, но который все никак не хочет уходить, из последних сил цепляясь пальцами за древнее амплуа мачо.

За последние несколько лет Брюс Уиллис снялся в паре десятков проходных или никчемных фильмов. Но «Звездный рубеж» — это новое дно, глубочайшее, как Марианская впадина или неправильные носки. Брюс, просыпайся и уходи, пока не поздно. Хотя нет, уже поздно. Мужик по уши вляпался в историю позорного падения. Николас Кейдж, подвинься.





И все же посмотреть фильм стоит — хотя бы потому, что это живой свежий эталон по-настоящему дрянного кино, в котором плохо все. До больших и малых экранов такое добирается редко. И в этом некоторая извращенная ценность такого экземпляра. Хотите отличать годный кинематограф от шлака? «Звездный рубеж» поможет сформировать вкус.

Смотреть подобное кино не то чтобы больно, но крайне мучительно. И вроде бы все настолько плохо, что, кажется, вот-вот станет даже хорошо и можно будет вдоволь посмеяться над творящимся на экране трешем. Однако авторы словно специально не опускаются до откровенного абсурда — будто скука хуже смеха. Без алкогольного допинга, компании неадекватных друзей и горы чипсов смотреть такое все же тяжело. Тот самый редкий случай, когда на протяжении полутора часов чуть-чуть жалеешь о полностью трезвой жизни на протяжении последних девяти месяцев.

1 Оценка автора «Звездный рубеж» способен породить гамму чувств — от серой скуки до восторга от того, что современное кино, оказывается, способно быть настолько убогим. И, конечно, Брюс Уиллис. Эх, дед, как же ты не понял, что вовремя уйти — это в своем роде тоже искусство.