Что носить, если кроссовки и кеды уже достали. Альтернативный гайд по летней обуви

Источник материала: Onliner Лето в Беларуси, кажется, все-таки случится, что, безусловно, прекрасная новость, дефицит которых наблюдается в последнее время. Если кроссовки вы носили уже осенью, зимой и весной, то есть повод попробовать альтернативу. Тем более выбор богатый. Спецы отмечают, что летом лучше всего подойдут туфли на кожаной подошве. Мол, чем тоньше подошва, тем легче обувь. И побольше натуральных материалов. Кожзам и синтетика в большинстве случаев — так себе друзья, когда случается жара.

Лоферы





Принцип выбора на лето простой: чем легче пара обуви, тем комфортнее будет в жару. Лоферы — отличный образец. Это такие туфли без шнуровки, но с каблуками. Неофициальная летняя обувь с повышенным уровнем универсальности — можно сочетать как с деловыми костюмами, так и с джинсами.

Что-то похожее на лоферы носили американские индейцы, после в этой истории появились норвежские рыбаки образца начала прошлого века. А популярность случилась в его середине. Теперь выбор настолько широк, что довольными останутся и самые бедные студенты, и многолетние обитатели рейтинга Forbes.

Есть смысл держать пару лоферов в машине: водить в них удобно, чего не скажешь о некоторых других моделях обуви.

Лодочки





Женская история. Классически это закрытый нос, отсутствие ремешков и прочих украшений. Лодочками эту обувь стали звать из-за глубокой линии выреза. Одно из основных достоинств фасона — нога проскальзывает без каких-либо усилий и отлично фиксируется.

Классические лодочки были представлены в 1954 году модельером Роже Вивье. В начале 1950-х Роже познакомился с Кристианом Диором и стал дизайнером его модного дома. А еще он придумал шпильки, увеличив высоту до 8 сантиметров и уменьшив ширину каблука. Не факт, что он вам понадобится, если речь зайдет о повседневном комфорте.

Мокасины





Классика, которую едва не опошлила мода последних лет. Спецы советуют: не покупайте мокасины с подошвой на «пупырышках». Эта модель не предназначена для повседневной носки: очень быстро изнашивается.

Мокасины — тоже неформальная обувь. Хотя с официозом у летних образцов вообще есть проблемы. Если совсем достали кроссовки, в мокасинах можно вводить авто или летать (в самолете все должно быть максимально удобным). Это история не для походов на дальние расстояния или вылазок в лес. Пожалейте себя, свою пару обуви и потраченные на нее деньги.

Теперь важная тема. Именно мокасины сделали актуальной в нашем обществе дискуссию о ношении или нет под них носков. Вообще, по классике можно обойтись голой ногой. Но гигиена продолжает играть в нашей жизни важную роль, так что есть смысл использовать носки-невидимки или следки. Разговоры про «это не по-пацански» не катят. Существует оправданная необходимость продлить срок службы своей обуви и не заиметь грибок или другие болячки на своих ногах. И да, если есть возможность, не забывайте об антибактериальных средствах.

Топсайдеры





Рубрика «Коллекция бесполезных фактов». Топсайдеры придумал американец Пол Сперри. Хотелось бы написать, что не от хорошей жизни, но на самом деле от хорошей. У мужчины была яхта, на палубе которой бедный ее обладатель всячески скользил. Сперри думал-думал и ничего не придумал, а после посмотрел на своего кокер-спаниеля и преисполнился. На подушечках лап пса было еле заметное рифление. Хозяин яхты и собаки поступил так же со своей обувью — и перестал скользить.

Итого: топсайдеры — туфли с рифленой резиновой подошвой, шнуровкой и почти отсутствующими каблуками. Каблуки, к слову, изначально были мужской темой. По одной из версий, каблук был нужен, чтобы нога всадника лучше держалась в стремени.

Согласно классическому правилу, топсайдеры не должны быть светлее брюк, шортов или джинсов, с которыми надеты. Правда, где современность, а где классика. Тем более топсайдеры давно сошли с яхт на берег, на котором, в отличие от моря, правил намного меньше.

Эспадрильи





Некогда обувь бедняков Франции и Испании. Испания, к слову, считается их родиной. Социальный статус эспадрильи поменяли в тридцатые годы прошлого века. Тогда их стали носить американцы — богатые и не очень.

Интересно, что века не особо поменяли внешний вид этой обуви. Первое упоминание датировано аж 1322 годом. В XX веке эспадрильи стали более практичными. К джутовой подошве начали добавлять резиновые накладки. Раньше вместо джута использовали ковыль. Текстиль в качестве материала верха по-прежнему в почете.

Эспадрильи считаются пляжной обувью, но после успеха кроссовок, кед и кроксов все это очень условно.

Два важных момента. Текстиль на эспадрильях может растянуться. Не надо покупать слишком свободную пару. Это раз. Два — носить эту обувь изначально нужно без носков, но всегда есть следки. Так что запрос на гигиену легко удовлетворяется.

Сандалии





Великая обувь! Воистину, потому что современных вариаций великое множество. Вот примерный список:

Босоножки.

Сабо.

Котурны.

Шлепанцы.

Вьетнамки.

Пантолеты.

Мюли.

Биркенштоки.

Мыльницы.

Кроксы.

Все это (ладно, многое) четко ассоциировалось с пляжем, но достаточно давно проникло в город. Очень популярные среди медиков кроксы сделал мировым хитом рэпер Фаррелл Уильямс. Правильно, главное, чтобы ноге было удобно. Главный по шлепкам в мировом шоу-бизнесе — Джастин Бибер. Жалко его белые носки.

Но про сандалии. В Древнем Риме примерно 5,5 тыс. лет назад их делали из листов пальмы и папируса. Для определения размера использовался след ноги на мокром песке. В босоножки их превратил и сделал популярными итальянский модельер Сальваторе Феррагамо. Мужчина крепил к металлической подошве деревянные каблуки клиновидной формы, а вместо ремешков использовал нейлоновые нити. Получалось так, что женщина будто парила над землей.

Балетки





Это модель женских туфель с закрытым (в основном овальным) носом на плоской подошве. Ну, или с очень маленьким каблуком. Да, свое название они получили благодаря сходству с балетной обувью.

В современном виде их сформулировал Сальваторе Капецио. Итальянец, понятное дело. Мастер работал для сцены, но в какой-то момент решил создать повседневную вариацию легкой балетной обуви. Мода случилась в Нью-Йорке в конце XIX века. В 1949 году туфли-балетки появились на обложке главного на то время модного журнала — Vogue. Триумф, в общем.

Его поддержала Одри Хепберн. Актриса появилась на большом экране в простых черных балетках от Сальваторе Феррагамо. Хотя если от Сальваторе Феррагамо, то не очень простых.

Слипоны





Термин «слипоны» достаточно расплывчатый. В принципе, его можно применить практически для любой обуви без шнурков. То есть лоферы и мокасины как бы тоже слипоны. Они вполне могут быть похожими и на эспадрильи, но таковыми не являться. Верх часто выполнен из текстиля или замши, а подошвы — из резины.

Есть еще слово «слиперы». Это не то же самое, что слипоны. Слиперы — туфли без шнуровки, молний и пряжек, которые можно быстро надеть или снять. Их используют дома. Обычно это нежная обувь из вельвета или чего-то похожего. Все пошло от британских аристократов. Отсюда понт наносить на свои слиперы гербы и монограммы. Название, кстати, от английского слова «скользить».

Слиперы — это по большей части очень богатая история, слипоны — намного более демократичная. Их, к примеру, сильно любят скейтеры и один из главных профильных брендов Vans.

Как за всем этим ухаживать

Главный ответ — с любовью. Хотя основные правила ухода за любой обувью в любой сезон неизменны.

Она должна:

быть чистой;

быть сухой;

сохранять форму;

использоваться по назначению;

быть защищенной от внешних воздействий;

нравиться обладателю.

Ниже — подробнее.

1. Чистота

Поддерживать обувь опрятной важно как с эстетической точки зрения, так и с гигиенической. И красиво, и не воняет, и не чешется.

Раз в неделю-две следует делать легкий базовый уход. Этого вполне достаточно. Уход за каждым видом обуви специфичен. Стоит собрать свой набор инструментов, средств и практик либо обращаться за помощью к узким специалистам. Звучит сложно, но на самом деле стоит попробовать, и будет просто.

Если случился нестандартный случай, проблему лучше решать сразу, не откладывать на потом: натуральные материалы «живут», оттого проблемы могут быть фатальны.





2. Сухость

Самое просто средство для выполнения данного условия — отдых. В идеале у человека не должно быть одной пары обуви. Именно в идеале. Хотя бы две-три-четыре на сезон, которые чередуются между собой.

Тучи — как люди, и обувь — туда же. Она должна «отдыхать». Для этого приходим домой, снимаем обувь. За день она распарилась, кожа стала мягкой и податливой, от заветных 10 тыс. шагов образовались четкие заломы. Потому первым делом надо придать обуви ее первоначальную форму. Лучший способ — полноразмерные кедровые распорки, чуть проще — обычные пластиковые, еще чуть проще — бумага (только не газеты: там типографская краска, она может навредить), совсем проще — забить на все в надежде на божью милость. Хороший вариант, но без гарантий.

Оставляем обувку хотя бы на два-три дня — она просохнет, кедр заберет влагу. От микробов, если пахнут ноги, можно использовать хлоргексидин, но эта терапия требует терпения и выдержки: придется осуществлять каждый день на протяжении двух недель утром и вечером, протирая как обувь, так и ноги и между пальцев.





Сюда же напоминание про чистые носки. Чередование обуви и отдых ее от вас очень заметно продлят жизнь изделия. Если не чередовать, то ушагать пару можно за год. Если чередовать, то без особых проблем хватит и на пять-семь лет.

3. Форма

При носке обувь деформируется, меняет свои заводские, определенные колодкой очертания, а при сушке все это усугубляется. Кожа сохнет, кукожится и дубеет. Так что есть смысл думать о формодержателях. Они выпрямят, натянут ее и зафиксируют в правильном положении. Не усугубятся заломы, они со временем не превратятся в трещины, жесткий задник и пятки не разобьются.

4. Использовать по назначению

Не надо надевать замшевую светлую обувь в лес или на прогулку после дождя.

Не надо надевать рыбацкие вонючие сапоги на презентацию с шампанским под смокинг.

Не надо надевать цветную замшу в дождь.

Не надо надевать шлепанцы в снег.

Не надо надевать белоснежные кроссовки разбирать гараж.

Не надо надевать левый ботинок на правую ногу и путать распорки, что иногда случается.

Направление мысли примерно такое.

5. Защита

Надо использовать профилактики на кожаных подошвах, если только ваш путь всегда не устлан лепестками роз, на которые вы ступаете из люксового автомобиля с обалденным ковролином. С набойками та же история. Пропитка — мастхэв, хорошая, без силиконов, подороже — она правда стоит своих денег, говорят спецы.

Еще один из важных аспектов — защита от дурака. Всего внутреннего и внешних. Смотреть, чтобы никто из соседей не оттоптал ноги в метро — ваша задача, не впилиться в бордюр — тоже ваша, не ободрать носы о ступеньки — опять же ваша.





6. Любовь

Весь вышеперечисленный уход не составит никакого труда, если человек будет кайфовать от своей обуви. Найдутся и силы, и время, и деньги, и энергия. Помните об этом при покупке.

Спасибо ребятам из мастерских Agwion и Sneaker Service за консультацию.