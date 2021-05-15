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Китай впервые успешно посадил зонд на поверхность Марса

15.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил посадку на поверхности Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило агентство Xinhua.

По его данным, это - первая успешная доставка китайского зонда на другую планету.

В феврале автоматическая межпланетная станция "Тяньвэнь-1" после почти семимесячного полета достигла орбиты Марса и провела почти два месяца, исследуя потенциальные места посадки. Спуск в атмосфере Марса длился около 9 минут.

Первый китайский космический аппарат для исследований Марса "Тяньвэнь-1", состоящий из орбитального модуля, посадочной капсулы и марсохода, был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Марсоходу предстоит исследовать геологическое строение Марса, а также проводить химический анализ состава грунта и вести поиск биомолекул и биосигнатур. Аппарат снабжен навигационной и топографическими камерами, прибором для метеорологических изменений и двумя детекторами. Наличие радиолокационной станции - одно из основных отличий китайской экспедиции: подобный прибор впервые доставлен на Красную планету.

Заместитель руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по научным вопросам Томас Цурбухен поздравил Китай с успешной посадкой на Марс станции «Тяньвэнь-1». Соответствующее сообщение он опубликовал в Twitter.

«Поздравляем команду CNSA # Tianwen1 с успешной посадкой первого китайского марсохода для исследования Марса», — говорится в сообщении.

 
 
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Китайский космический аппарат "Тяньвэнь-1" с марсоходом "Чжужун" совершил посадку на поверхности Марса. Об этом в субботу, 15 мая, сообщило агентство Xinhua.
 
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