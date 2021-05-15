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Байден отменил сразу семь указов Трампа

15.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту - Дональда Трампа, - включая постановление, которое предполагало, что все потенциальные иммигранты в США должны были подтвердить наличие у них американской медстраховки.

Это следует из приказа, обнародованного в пятницу, 14 мая, на сайте Белого дома, передает DW.

В документе, в частности, указывается, что решение Трампа на этот счет "не отвечало интересам Соединенных Штатов". Постановление республиканца от октября 2019 года предполагало, что прибывшие в США по иммиграционной визе должны были подтвердить, что у них - достаточно средств для оплаты "разумно прогнозируемых медицинских расходов".

В числе других постановлений, действие которых было отменено - "о предотвращении цензуры в интернете" от мая 2020 года. Оно касалось ответственности онлайн-платформ за распространяемую ими информацию и, по мнению ряда аналитиков, подрывало доступ пользователей "к достоверной онлайн-информации".

Отменен также указ "о защите американских памятников, монументов и статуй", который Дональд Трамп подписал 26 июня 2020 года на фоне протестов Black Lives Matter и уничтожения объектов, имевших отношение к колониальному прошлому.

Байден отказался и от идеи создания Национального сада американских героев со статуями "величайших американцев, которые когда-либо живших" в США.

Кроме того, признаны были нецелесообразными постановления о "защите американцев от чрезмерной криминализации посредством реформы регулирования", "ребрендинг", касавшийся внешней помощи Вашингтона и продвижения нацвлияния, а также еще один указ - "о восстановлении памятников американским героям".

Байден начал отменять распоряжения Трампа вскоре после занятия должности главы государства. Так, в начале мая он повысил квоту приема страной беженцев в этом году с 15 тыс. до 62,5 тыс. Действовавший до этого исторически самый низкий лимит, который установила предыдущая администрация Дональда Трампа, "не отражает ценностей Америки как нации, которая приветствует и поддерживает беженцев", говорилось в заявлении главы Белого дома.

 
 
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Американский президент Джозеф Байден отменил сразу семь указов своего предшественника на этом посту - Дональда Трампа, - включая постановление, которое...
 
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