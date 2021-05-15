ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Не менее 20 человек задержаны в Минске 14 мая

15.05.2021 08:53 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Не менее 20 человек были задержаны силовиками в Минске в минувшую пятницу, 14 мая, включая политика Анатолия Лебедько и журналиста tut.by Любовь Касперович, сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Ранее сообщалось, что большинство задержанных, не менее 14 человек, были схвачены силовиками возле здания Октябрьского суда в Минске, где начался процесс над студентами и преподавателями белорусских вузов, выступивших с протестом против фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

12 ноября 2020 года, в так называемый "черный четверг", к пяти студентам минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета Алане Гебремариам пришли из КГБ. У них дома и в офисе Ассоциации белорусских студентов были проведены обыски, молодых людей задержали. Следственный комитет завершил расследование по делу об организации "маршей студентов" 16 марта и сообщил о 12 обвиняемых. Они более полугода провели в заключении, правозащитники признали их политическими заключенными.

На первое заседание суда Октябрьского района Минска по "делу студентов", которое началось в пятницу, 14 мая, пустили только близких родственников обвиняемых и журналистов государственных СМИ.

Преподавательницу Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольгу Филатченкову, 10 студентов различных белорусских вузов и выпускницу медицинского университета обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, - статья предполагает до трех лет лишения свободы.

Во время процесса запретили фото- и видеосъемку. ОМОН разогнал десятки людей, пришедших поддержать обвиняемых.

Следующее заседание состоится 15 мая. Судебные слушания будут длиться до 7 июня.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Не менее 20 человек были задержаны силовиками в Минске в минувшую пятницу, 14 мая, включая политика Анатолия Лебедько и журналиста tut.by Любовь Касперович, сообщает...
 
Новости дня
Новости разные
 
За полторы минуты чиновник, слушая Лукашенко, кивнул больше 30 раз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by