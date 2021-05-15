Не менее 20 человек задержаны в Минске 14 мая

Источник материала: АФН

Не менее 20 человек были задержаны силовиками в Минске в минувшую пятницу, 14 мая, включая политика Анатолия Лебедько и журналиста tut.by Любовь Касперович, сообщает телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных».

Ранее сообщалось, что большинство задержанных, не менее 14 человек, были схвачены силовиками возле здания Октябрьского суда в Минске, где начался процесс над студентами и преподавателями белорусских вузов, выступивших с протестом против фальсификации результатов президентских выборов в августе 2020 года.

12 ноября 2020 года, в так называемый "черный четверг", к пяти студентам минских вузов, преподавательнице БГУИР и выпускнице медуниверситета Алане Гебремариам пришли из КГБ. У них дома и в офисе Ассоциации белорусских студентов были проведены обыски, молодых людей задержали. Следственный комитет завершил расследование по делу об организации "маршей студентов" 16 марта и сообщил о 12 обвиняемых. Они более полугода провели в заключении, правозащитники признали их политическими заключенными.

На первое заседание суда Октябрьского района Минска по "делу студентов", которое началось в пятницу, 14 мая, пустили только близких родственников обвиняемых и журналистов государственных СМИ.

Преподавательницу Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР) Ольгу Филатченкову, 10 студентов различных белорусских вузов и выпускницу медицинского университета обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, - статья предполагает до трех лет лишения свободы.

Во время процесса запретили фото- и видеосъемку. ОМОН разогнал десятки людей, пришедших поддержать обвиняемых.

Следующее заседание состоится 15 мая. Судебные слушания будут длиться до 7 июня.