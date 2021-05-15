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За полторы минуты чиновник, слушая Лукашенко, кивнул больше 30 раз
Источник материала: Партизан
Вот и все, что нужно знать о "вертикали власти" в Беларуси. Они с Лукашенко очень согласны. Очень-очень согласны. Всегда-всегда...
За полторы минуты чиновник, слушая Александра Лукашенко, кивнул больше 30 раз. Это был председатель Миноблисполкома Александр Турчин. Он сопровождал Лукашенко во время посещения им фермерского экорынка в Минском районе.
Впрочем, Турчин мог кивнуть и больше раз — после 30-го кивка мы попросту сбились со счета.
Александру Турчину 45 лет. Он был первым заместителем премьер-министра. На пост председателя Миноблисполкома назначен в конце 2019 года.
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Вот и все, что нужно знать о "вертикали власти" в Беларуси. Они с Лукашенко очень согласны. Очень-очень согласны. Всегда-всегда...
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