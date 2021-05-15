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Рай для тиктокеров. В первый белорусский TikTok-парк теперь можно попасть со скидкой 20%
Источник материала: Tut.by
Помните, в начале весны в самом центре столицы
Новый TikTok-парк, который расположился в ТЦ «Столица», — отличная площадка для воплощения ваших творческих идей в жизнь. В одном пространстве размещены более 20 различных интерьеров, где можно фотографироваться, снимать видео и даже проводить мероприятия.
Вход в парк на два часа стоит 20 рублей для взрослых и 10 — для детей, но при покупке билета на AFISHA.TUT.BY вам полагается скидка в 20%. Тогда стоимость билетов такая: 16 рублей на вас, 8 — на ребенка. За эту сумму можно посетить все комнаты, воспользоваться раздевалкой, аксессуарами, лампами.
В парке одновременно может находиться до 15 незнакомых человек, чтобы всем было комфортно снимать ролики. Но, если приходит компания, которая хочет сделать фотосессию, то здесь может разместиться и 30 человек. Аренда всей студии на два часа со скидкой будет стоить 240 рублей вместо 300 рублей.
За дополнительную плату можно получить снимки от профессионального фотографа и арендовать профессиональный свет. Но создавать контент здесь можно и с помощью смартфона. Главное — заранее записаться по телефону или в директе
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Помните, в начале весны в самом центре столицы заработал первый в Беларуси TikTok-парк с 20 крутыми фотозонами? Теперь попасть в рай для тиктокеров и любителей стильных...
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