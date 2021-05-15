Эта фигуристка должна была потеснить россиянок. Но в планы вмешались проблемы с психикой и 20 лишних кг

Источник материала: Tut.by

Американской фигуристке Грейси Голд всего 25. Но она уже успела стать первым номером сборной США, призером Олимпийских игр, а потом оказаться на дне из-за психического расстройства и лишнего веса. Тем не менее Грейси не сдается и не бросает фигурное катание, несмотря на то, что сейчас барахтается во второй десятке на чемпионате Америки. Невероятная история преодолений — в материале SPORT.TUT.BY.



Источник: instagram.com/graciegold195/

Соперница россиянок и призер Олимпиады в Сочи

Уже с юниорского возраста было понятно, что фигуристка из Массачусетса Грейси Голд имеет талант и характер для больших побед. В 16 лет она выиграла юниорский чемпионат США, в том же году стала второй, вслед за Юлией Липницкой, на юниорском «мире», проходившем в Минске.

Еще через год, в 2013 году, Грейси уже была второй на взрослом первенстве Соединенных Штатов, а в 2014-м, в 18 лет, стала чемпионкой страны.

На свои первые Олимпийские игры (и пока единственные в карьере) Голд ехала лидером сборной.



Фото из инстаграма Грейси Голд

Она выиграла олимпийскую бронзу в командных соревнованиях, а в личном первенстве остановилась на четвертой строчке: выше американки расположились опытная итальянка Каролина Костне, кореянка Ким Ён А и россиянка Аделина Сотникова.

Год спустя Голд стала второй на чемпионате США, уступив по сумме двух программ Эшли Вагнер. Зато на чемпионате мира-2015 в Шанхае Грейси вновь вела борьбу за медали: стала лучшей из американок, но снова остановилась в шаге от пьедестала.

Провал на домашнем «мире» и обращение за помощью профессионалов

В следующем сезоне Голд во второй раз в карьере стала чемпионкой Америки и готовилась к триумфу на домашнем ЧМ в Бостоне. Она разорвала соперниц в короткой программе: обошла и соотечественницу Вагнер, и россиянок — Медведеву с Погорилой.



Источник: instagram.com/graciegold195/

Комментаторы тут же начали шептаться про нечестное судейство и игру против России, но тот прокат американки действительно был фантастическим.

20-летняя Голд расцвела, подтянула техничность, сохранила легкость и грациозность, но главное — невероятную харизму, которую невозможно натренировать. Судьи и болельщики ценили Грейси за умение проживать на льду истории, а не просто катать программы.

После успеха в короткой Голд как никогда была близка в Бостоне к мировому титулу, но тут случился крах в произвольной. По сумме двух программ Грейси стала на чемпионате мира лишь четвертой (или уже вечно четвертой?).



Источник: instagram.com/graciegold195/

Еще через год, в 2017-м, она провалится даже на чемпионате США и не отберется на топ-турниры, а в сентябре 2017 года 22-летняя американка объявит о том, что «нуждается в профессиональной помощи на льду и за его пределами».

Сломалась под прессингом и не выдержала жесткой конкуренции? Логичные предположения, исходя из картины, описанной выше. Вот только позже призер сочинской Олимпиады признается, что проблемы со здоровьем начались у нее гораздо раньше.

— Я знаю, как видят эту историю другие — «она просто выдохлась и ушла из спорта». Не такая уж редкость. Но мне кажется, люди не понимают насколько всё было плохо, — цитата Грейси.

Расстройство пищевого поведения и «ты слишком жирная»



Источник: instagram.com/graciegold195/

Она обожала фигурное катание и только с ним связывала свое будущее. Но где-то в 17 лет стала замечать, что не всегда вписывается в мир грациозных красавиц, парящих на льду.

— В 2013 году я уехала в тур и вернулась с большим весом, чем обычно. Люди вокруг сказали: «Смотри, ты набрала вес. Мы отпустили тебя с поводка, а ты вернулась жирной». До этого я не обращала внимания на то, что кладу внутрь себя, и в этот момент я открыла для себя форумы про анорексию и булимию. Ради интереса я начала экспериментировать: «Сколько можно продержаться без еды?». Я не ела одни сутки и не ощутила особого голода, — рассказывала спортсменка.

— Фигурное катание — спорт для легковесных, так что я начала выступать лучше. И вот здесь возникла проблема — все свои спортивные неудачи я связывала с тем, что недостаточно ограничила себя в калориях. Это всё оказалось дверью в ад, в котором я в итоге оказалась.



Источник: instagram.com/graciegold195/

На Олимпиаду в Сочи 18-летняя фигуристка уже приехала с расстройством пищевого поведения. На Играх она ничего не ела, но никто не смел вмешиваться в режим спортсменки: слишком опасно было вносить коррективы во время главного старта четырехлетия.

После «деревянной» медали Сочи Голд вернулась домой и обнаружила себя в депрессивном состоянии.

— Депрессия выглядит чем-то поведенческим, она выражается в лени, расхлябанности, раздражительности. Но никто не спросил: «Почему? Что ты чувствуешь? Что не так?». Я хотела делать всё то, что делала раньше, но не могла. Но ответ людей вокруг и внутри меня был один — да, это потому что ты толстая.

И это не рациональный ответ. Но это было так. Я полностью сосредоточилась на сбросе веса, я стала принимать таблетки в бесконтрольных количествах, принимала кофеин и просто перестала есть. Это всё — ради программы «Firebird».



Источник: instagram.com/graciegold195/

С ней Голд позже и выиграла чемпионат США во второй раз в 2016 году. Комментаторы кричали, что прокат Грейси — мастерство запредельного уровня. Но только Голд знала истинную цену такой легкости на льду.

— Это было самое темное и страшное время моей жизни. Все знали, что я принимаю безумное количество слабительного — я отчитывалась о них при допинг-контроле. Но я не знала, как быть иначе, — оправдывалась американка.

Депрессия и плюс 10 килограммов веса

После провала в Бостоне состояние фигуристки становилось все более удручающим. Уровень дофамина стремительно падал.



Источник: instagram.com/graciegold195/

— Я спала весь день, ела весь (типичные симптомы депрессии) — перестала выходить из комнаты. Я перестала жить. Я занавесила все зеркала в комнате. Это почти агорафобия — я жила по маршруту «комната-каток».

Она продолжала соревноваться, но внешность и результаты Голд выдавали ее проблемы со здоровьем. В эфире одного из этапов Гран-при 2016/2017 Татьяна Тарасова заявила, что Грейси Голд прибавила около 10 лишних килограммов.

Масла в огонь подливали окружающие, имевшие слабое представление о том, что такое психическое расстройство и булимия.

— Я чувствовала, что меня будто осуждают и моя реальность отвергается. Ну, ты же Грейси Голд. С чего вообще тебе пребывать в депрессии? Посмотри на свою жизнь. Посмотри на все это. Как ты можешь быть в депрессии? Довольно близкие люди говорили мне подобные вещи. Многие вещи в моей личной жизни были по-настоящему хаотичными. Я действительно очень быстро пошла ко дну.



Источник: instagram.com/graciegold195/

Депрессия толкала Голд на самые страшные мысли.

— Я не заслуживала жить: у меня было столько возможностей, а я всё потеряла, — сокрушалась спортсменка.

Американка понимала, что Олимпиада-2018 ускользает у нее, одной из самых талантливых фигуристок поколения, из рук. Грейси пришлось выступить с официальным заявлением, чтобы успокоить прессу.

— В данный момент я нахожусь на лечении от депрессии, чувства тревоги и расстройства приема пищи, — заявила она во всеуслышание. — У меня не будет достаточно времени на тренировки, и я не смогу выступать на том уровне, на каком мне бы хотелось. Мне больно не соревноваться в олимпийском сезоне, но я знаю, что это к лучшему.

Лечение в клинике и плюс 20 кг веса



Источник: instagram.com/graciegold195/

В тот момент речь шла уже не столько о спасении карьеры фигуристки, сколько о спасении ее физического и ментального здоровья. Накануне Игр в Пхенчхане Грейси Голд наконец поделилась своей историей с врачом сборной США и одним из тренеров из Олимпийского комитета. Они экстренно нашли для Грейси место в специализированной клинике.

Через пару месяцев Голд присоединилась к тренерскому коллективу Ice Dens. И эксперты поспешили проводить американку из профессионального спорта. Но весной 2018-го Грейси вдруг решила продолжать карьеру. Она сменила тренера и начала работать с бывшим французским фигуристом Винсентом Рестенкуром, а в качестве хореографа пригласила американского фигуриста Джереми Эббота.



Источник: instagram.com/graciegold195/

Голд осталась актрисой на льду, трудолюбивой и упрямой, но, конечно, утратила ту легкость, которой рукоплескали в ее 18. В ноябре 2018 года Грейси вернулась на мировой помост. Федерация фигурного катания США заявила ее на этап Гран-при в Москве.

Тогда Татьяна Тарасова уже насчитала у американки 20 лишних килограммов. Но в тот момент не это было важно для фигуристки, не медали и не соперницы. Она боролась с собой: своими комплексами и страхами.

На московском этапе Гран-при Голд заняла последнее место в короткой программе и досрочно снялась с произвольной. Поговаривали, что даже на тренировках тяжеловесной Грейси не хватало энергии и дыхания для ее чистого исполнения.

— Мне нужно улучшать свое физическое и психологическое состояние, — написала тогда в «Твиттере» американка. — Я почувствовала, что выступление в произвольной разрушит мою психику и уверенность перед чемпионатом США. Это для меня только начало, спасибо всем за поддержку

Борьба с собой и нетипичная американская история

В декабре 2019 года Голд, в прошлом призер Олимпиады в Сочи, отобралась на чемпионат США только через региональные старты. На внутреннем первенстве-2020 она стала 12-й. На чемпионате Соединенных Штатов Америки-2021 25-летняя Грейси Голд заняла 13-е место.



Источник: instagram.com/graciegold195/

— Я хочу наслаждаться, несмотря ни на что, тем большим прогрессом, которого в итоге достигла. И просто пытаться откатать произвольную лучше, чем на квалификационном турнире, чтобы продолжать строить кирпичик за кирпичиком, — говорила в январе этого года фигуристка.

Кажется, фигурное катание для нее перестало быть полем битвы с соперницами, каковым являлось лет 5 назад. Сегодня для Грейси Голд это скорее терапия. Она не сдается, не уходит и вдохновенно пишет нетипичную для Соединенных Штатов историю.

— Америка любит три истории: историю триумфального возвращения, историю аутсайдера, ставшего лидером, а еще Америка обожает историю падения героя с вершины. Возможно, моя история сочетает все три нарратива.



Источник: instagram.com/graciegold195/

Сегодня я настоящая. Люди — не деревья, не здания, мы способны на изменения. Я надеюсь не потерять себя снова. Надеюсь, я смогу слушать свою интуицию и принимать наиболее оптимальные для себя решения. Я хочу прожить жизнь без сожалений. Я хочу быть искренней и настоящей, — такими словами Грейси Голд завершила свою исповедь для The Players' Tribune.