Кома и нога, собранная по частям. Белоруска рассказала о том, как пережила страшную аварию в Польше

Источник материала: Tut.by

Светлане 29 лет, у нее трое детей. Несколько лет назад они с мужем задумались о переезде в Польшу. Чтобы понять, будет ли у нее возможность зарабатывать деньги на новом месте жительства, девушка решила ненадолго отправиться на заработки за границей. Сначала подрабатывала горничной в отеле, потом ей предложили стать водителем такси. Одна из таких поездок стала переломной — два года назад девушка попала в страшную аварию и ей пришлось бороться за свою жизнь в чужой стране. Рассказываем ее историю.





Светлана ехала на вокзал, чтобы взять билеты домой. Машина, которую она арендовала, начала выходить из строя, а из-за морозов и мокрого снега управлять ей стало практически невозможно. На одном из съездов девушка врезалась в отбойник.

— Я позвонила знакомому, попросила мне помочь. И пока ждала его, решила отогнать машину немного дальше — улучшить ситуацию не получилось, скорее наоборот. Автомобили проносились с ужасной скоростью, не учитывали дорожное покрытие, некоторые тоже врезались в отбойники. Из-за паники я никак не могла найти знак аварийной остановки. Ко мне подъехала девушка, предложила помочь, вслед за ней остановилась полиция. Девушке сказали уехать, а меня предупредили: если я не выставлю знак — меня оштрафуют. Уже потом, после всего случившегося, я узнала, что они были обязаны стать за мной и обеспечить мне безопасность.

В конце концов Светлана нашла аварийный знак и поставила его примерно в 10 метрах от машины. Глядя на то, с какой скоростью проносились мимо нее другие водители, девушка поняла, что знак совсем не видно. Собравшись с силами, она вышла на проезжую часть, чтобы переставить его немного дальше. Она возвращалась обратно вдоль ограждения, когда ее внезапно сбила машина.

— Дальше я помню только лицо моего знакомого, который держал мою голову, холодный мокрый асфальт под ней и ногу, которая горела огнем. Где-то в потоке машин ехали военные, с которыми был и военный врач. Именно благодаря ему, собственно, моя нога и была спасена: он наложил мне жгут, запретил вставать и двигаться.

Очнулась я уже в реанимации, с маской на лице и опухшими губами. Я пробыла в коме четыре дня, была угроза ампутации ноги. Машина, которая меня сбила, ехала на скорости 100 км/ч и сама врезалась в отбойник. Лопнувшим диском на колесе она сняла мне кожу от колена до щиколотки, вырвав кусок мышцы, переломав и раздробив кости. У меня были сломаны обе ноги, ребро и ключица.

Состояние девушки постепенно улучшалось, и через 16 дней ей разрешили заказать перевозку, чтобы продолжить лечение в Бресте. По словам Светы, было заметно, что белорусские врачи не ожидали пациента с таким случаем: уже в больнице она случайно услышала, как один молодой врач говорил, что ее ногу не стоит даже пытаться спасти — легче ампутировать.

— Травматолог, который сопровождал меня на всех операциях и был моим ведущим врачом, как-то сказал, что мне повезло, что я попала в аварию в Польше. Мол, здесь мою ногу никто не стал бы собирать по частям, как там.

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Дальше Светлану ждали перевязки, пересадки кожи и реабилитация. Спустя два месяца ее отпустили домой. Весь первый год после аварии для героини был одним сплошным восстановлением. И если бы не помощь психиатра, признается девушка, она бы вряд ли справилась. В какой-то момент, помимо постоянного стресса и истерик, у Светланы произошел полноценный нервный срыв.

— Девушка, которая меня сбила, первые пару дней после аварии приходила, предлагала свою помощь. А потом в один момент пропала. И, уже лежа в больнице, я узнала, что она стала утверждать, будто бы я шла по встречке и сама попала под машину. Провели кучу экспертиз, допросов. Слава богу, характер моих ран и повреждения на машине подтвердили, что я была права.

Суды по делу всё еще идут. Адвокаты Светланы предполагают, что девушка, виновная в аварии, не будет сидеть, т.к. до этого эпизода у нее не было ни одного правонарушения. Вероятнее всего, ее отпустят, но в ближайшие два года, при любом нарушении закона с ее стороны, она сядет.

Компенсацию Светлана получила только от страховой службы. Если говорить о расходах — за нахождение в реанимации польские врачи не взяли деньги, поэтому оплачивать пришлось только пять дней в палате.

Это обошлось семье Светланы почти в две тысячи долларов. Сейчас девушка занимается поиском клиник в Германии и Израиле, где ей могли бы сделать дополнительную пересадку кожи и улучшить эстетический вид пострадавшей ноги. У нас за такую операцию взяться не решились — слишком велик шанс потерять ногу.

— Я до сих пор не могу принять то, что со мной произошло. Нога выглядит безобразно. Я не могу позволить себе надеть шорты или юбку. Невозможно подобрать обувь, поход в магазин — это всегда слезы. Ты смотришь на всех этих модных и красивых девочек в кроссовках и босоножках и понимаешь, что ты так не можешь выйти.





Прошлое лето было очень жарким, но Светлана отходила его в брюках. Первая обувь, которую она смогла подобрать на свою ногу после операции (из-за разрыва сухожилий ступня была вытянута, а носок натянут, как у балерины) были мужские рыбацкие ботинки.

— Я не знаю, что бы я делала без поддержки своего мужа, своей семьи и близких. Я старалась особенно не распространяться о том, что со мной произошло, и мало обсуждала это со знакомыми.

Но девочки, с которыми мы состоим в чате для многодетных мам, узнали и приехали меня поддержать. Уже потом, на корпоратив по случаю восьмого марта я пришла на костылях. Девчонки были очень рады, плакали, поддерживали. И вот в тот момент я решила, что не буду подпускать к себе мысли о том, что я «какая-то не такая» или «дефектная». Я наоборот решила быстрее восстановиться, чтобы поскорее продолжить жить. Жить полноценно и счастливо.

Девочки постоянно повторяли мне, что я очень сильная, и они мной восхищаются. А сама по себе я не сильная, — говорит Света, не сдерживая слез. — Я сильная только благодаря людям рядом, в какой-то степени даже ради них. Только так человек может быть сильным. В одиночку я бы не справилась.