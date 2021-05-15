От балеток до ботинок-гибридов: самая модная обувь весна-лето 2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

Туфли - это красивая и женственная классика, но иногда хочется снять неудобные каблуки и надеть комфортную обувь, в которой можно выйти "и в пир, и в мир". В этом сезоне дизайнеры и модные инфлюенсеры предлагают сделать ставку на практичные кроссовки и кеды, модные гибридные ботинки, сандалии и, конечно же, балетки.

Sputnik составил список самой стильной обуви весна-лето 2021 на примере модных мира сего и готов поделиться им с вами.

Кроссовки

Кроссовки можно смело сочетать как с худи и спортивными костюмами, так и с романтичными юбками и брючными костюмами. Простые сочетания на каждый день возглавили список сезонных трендов и нашли место в гардеробах инста-модниц.

Кеды

Еще одна обувь из спортивной капсулы - кеды. Тканевые модели с прорезиненной подошвой - идеальный вариант для весенне-летнего сезона. В свое время кеды прославили такие иконы стиля как Джейн Биркин и Жаклин Кеннеди, а теперь их носят буквально все знаменитости - от Ким Кардашьян до Меган Маркл.

Гибридные ботинки

Помимо удобных кроссовок и кед, дизайнеры предлагают носить ультрамодные гибридные модели обуви. Это удобно и такая обувь может с легкостью вписаться в любой образ, но интереснее всего будет смотреться с легкими шортами и воздушными платьями.

Сандалии

Сандалии на грубой подошве с ремешками на липучках появились еще летом 2020 и прочно осели в гардеробах модниц. И неудивительно, ведь спортивные сандалии выглядят стильно, не занимают много места и в них так легко передвигаться по городу.

Балетки

Женственные туфли на плоской подошве снова попали под прицел дизайнеров. Балетки из мягкой кожи, трикотажа, бархата, с ремешками и лентами, с квадратными, круглыми и вытянутыми носами и даже в виде чешек - самый желанный обувной тренд сезона.

Читайте также: