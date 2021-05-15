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Большой театр обновил "Лебединое озеро". Каким стал легендарный балет ― фото
15.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Премьера обновленного "Лебединого озера" в постановке художественного руководителя Большого театра Валентина Елизарьева состоится в субботу 15 марта, по слухам, в гости ждут президента Александра Лукашенко с сыном Николаем.
"Лебединое озеро" Петра Ильича Чайковского на протяжении всего XX века был и по-прежнему остается самым популярным балетным спектаклем в мире, и именно с него многие начинают знакомство с искусством балета.
© Sputnik Виктор Драчев
Белорусская труппа не раз возила "Лебединое озеро" на зарубежные гастроли, и сам Елизарьев также ставил этот балет не только на родине в Минске, но и в Токио.
Художником-постановщиком обновленного балета выступил народный художник России Вячеслав Окунев, с ним маэстро Елизарьев уже создавал национальный балет "Страсти (Рогнеда)", удостоенный Госпремии Беларуси. Кроме того, одна из недавних работ Окунева для белорусской сцены ― опера "Князь Игорь".
Новую музыкальную редакцию балета создал дирижер Владимир Оводок, сохранив при этом оригинальную партитуру великого Чайковского.
© Sputnik / Виктор Толочко
По приглашению Валентина Елизарьева на сцену вернулась заслуженная артистка Беларуси Татьяна Шеметовец, в "Лебедином озере" опытная балерина исполняет роль королевы.
На пресс-конференции накануне главной премьеры сезона маэстро Елизарьев признался, что давно готовился к этой работе, исследовал исторические материалы, поднимал архивы. Речь идет не только о реставрации хореографии и более логичной драматургии, но и о возвращении в спектакль номеров, которые постепенно исчезали из постановки: русский танец, танец клоунов, отдельные мизансцены и большие сцены, а также о восстановлении оригинальных второго и четвертого актов. В итоге "Лебединое озеро" возвращается на сцену в новом художественном виде.
И в завершение сюрприз от маэстро Елизарьева: финал "Лебединого озера" обещан счастливым.
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