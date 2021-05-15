Саженцы с закрытой корневой системой: как правильно посадить

Источник материала: Sputnik Беларусь

В отличие от растений с открытой корневой системой, растения в горшках можно высаживать весь сезон. Такой способ посадки подходит для большинства ягодных, а также некоторых плодовых культур.

Заведующий лабораторией генетических ресурсов, старший научный сотрудник отдела ягодных культур РУП "Институт плодоводства" Людмила Фролова рассказала корреспонденту Sputnik Ольге Деменчук правилах посадки саженцев растений с закрытой корневой системой.

В чем преимущества растений в горшках?

Саженцы с закрытой корневой системой можно получить различными способами вегетативного размножения. Дальнейшая пересадка пробудившейся почки или укоренившегося черенка в емкость с чистым от фитопатогенов субстратом позволяет получить здоровое растение с закрытой корневой системой. Такой способ размножения можно проводить во внесезонное время, его использование не требует высококвалифицированной рабочей силы и дорогостоящего оборудования.

Специалист подчеркивает, что главное преимущество посадочного материала с закрытой корневой системой – это высокая приживаемость при пересадке на постоянное место, а также возможность высадки в удобные для садоводов сроки, надежность при транспортировке.

"Кроме того, для растений с закрытой корневой системой (в горшках) можно использовать различные удобрения длительного действия, регуляторов роста и биостимуляторов. Впоследствии это благотворно влияет на рост и развитие растения", - добавляет Людмила Фролова.

Как высаживать растения в горшках и контейнерах?

Специалист рассказывает, что есть два способа посадки растений с закрытой корневой системой – простой и "вживление растений".

"При простом способе растение в контейнере хорошо поливают, затем достают земляной ком и бережно расправляют корни. Затем растение садят в заранее подготовленную яму", – поясняет Людмила Фролова.

При втором, более сложном варианте, контейнер с кустарником или деревцем помещают в емкость с водой, где растворен циркон или корневин (1 пакета на 10 л воды). Следует подождать, пока растение опустится на дно горшка или контейнера.

Затем необходимо выкопать яму и залить ее водой. Когда влага хорошо впитается, на дно ямы укладывается дренаж слоем в 15 см. Для этого хорошо подойдет гравий, песок или битый кирпич. После этого опять заливаем яму водой и добавляем землю или компост, аккуратно перемешивая до получения однородной смеси.

Бережно, немного сжимая стенки емкости, вынимаем растение. При этом важно не тянуть саженец за ствол, чтобы не травмировать посадочный материал. Затем растение погружают в подготовленную яму немного ниже уровня почвы и немного шевелят, чтобы корни избавились от кома и расправились. После насыпают грунт до уровня почвы и поливают.

"При таком варианте посадки растение будто вживляется в землю – около корней не остается пустот, все силы идут сразу в рост", – заключает эксперт.

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