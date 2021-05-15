Армянский Ван Дамм: спортсмен выполняет зрелищные трюки – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Давит Вардумян из Еревана завоевал популярность в интернете при помощи роликов со спортивными трюками: он прыгает через кольцо, садится на шпагат с опорой на движущиеся предметы, демонстрирует владение боевыми искусствами.

В детстве Давит занимался карате, однако потом перешел на тхэквондо. Сначала выступал на чемпионатах, но со временем осознал, что зрелищные трюки идеально подходят для демонстрации в соцсетях.

"Сначала, естественно, думаем о трюке, что можно сделать. И далее я прикидываю, насколько этим трюком будут заинтересованы или нет популярные паблики в соцсетях", – рассказал 32-летний спортсмен.

Вардумян говорит, что его нередко сравнивают с футболистом Златаном Ибрагимовичем, известным своими эффектными трюками с мячом. А еще Давит повторил знаменитый номер Ван Дамма, сев на шпагат на крыше двух движущихся автомобилей.

Спортсмен уверен, что в его трюках нет ничего невозможного, однако для их исполнения требуются серьезная физическая подготовка и огромное желание.