|
В выходные ГАИ дежурит у мест отдыха: рассказываем, где стоят посты
15.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 мая ― Sputnik. С началом теплой погоды ГАИ отметила увеличение транспортного потока к местам массового отдыха вблизи столицы, для досуга горожане привычно выбирают Минское море (оно же Заславское водохранилище), а также водохранилища Крыница, Дрозды и Птичь.
© Sputnik
Рядом с этими местами отдыха есть гостевые автостоянки, но водители оставляют свои автомобили на обочинах дорог поближе к пляжам, чем создают помехи для движения, отметили в ГАИ Минской области.
"В прошедшие выходные дни наблюдалась такая картина ― стоянки пустые, а припаркованный транспорт по обеим сторонам дороги мешал движению рейсовых автобусов", ― сообщили в ГАИ.
Госавтоинспекция порекомендовала водителям высаживать пассажиров и разгружать авто ближе к местам отдыха, а уже потом парковаться на специально оборудованных площадках.
В субботу и воскресенье ГАИ усилит контроль вблизи мест пляжей и водохранилищ, особенно будет контролировать трезвость водителей и соблюдение правил остановки стоянки авто.
Мотопатрули на дежурстве
Спецпатруль ДПС начал дежурить на дорогах Минской области, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.
Инспекторы передвигаются на мотоциклах, мощность которых позволяет догнать нарушителей на байках, предупредили в ГАИ.
Только за последние четыре дня на территории Минской области к административной ответственности привлечено 113 водителей мотоциклов, из них 7 человек были пьяны, еще 18 ехали без прав.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В теплый сезон водители, отправляясь отдыхать, бросают автомобили поближе к пляжам в непредназначенных для парковок местах, а возвращаясь к автомобилю, нередко...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)