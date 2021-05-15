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В выходные ГАИ дежурит у мест отдыха: рассказываем, где стоят посты

15.05.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 мая ― Sputnik. С началом теплой погоды ГАИ отметила увеличение транспортного потока к местам массового отдыха вблизи столицы, для досуга горожане привычно выбирают Минское море (оно же Заславское водохранилище), а также водохранилища Крыница, Дрозды и Птичь. 

© Sputnik Youtube / Sputnik Беларусь
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Рядом с этими местами отдыха есть гостевые автостоянки, но водители оставляют свои автомобили на обочинах дорог поближе к пляжам, чем создают помехи для движения, отметили в ГАИ Минской области.

"В прошедшие выходные дни наблюдалась такая картина ― стоянки пустые, а припаркованный транспорт по обеим сторонам дороги мешал движению рейсовых автобусов", ― сообщили в ГАИ.

Госавтоинспекция порекомендовала водителям высаживать пассажиров и разгружать авто ближе к местам отдыха, а уже потом парковаться на специально оборудованных площадках.

В субботу и воскресенье ГАИ усилит контроль вблизи мест пляжей и водохранилищ, особенно будет контролировать трезвость водителей и соблюдение правил остановки стоянки авто.

Мотопатрули на дежурстве

Спецпатруль ДПС начал дежурить на дорогах Минской области, сообщили в управлении ГАИ УВД Миноблисполкома.

Инспекторы передвигаются на мотоциклах, мощность которых позволяет догнать нарушителей на байках, предупредили в ГАИ. Мотопатруль действует в Минском, Логойском, Смолевичском, Борисовском и Солигорском районах.

Только за последние четыре дня на территории Минской области к административной ответственности привлечено 113 водителей мотоциклов, из них 7 человек были пьяны, еще 18 ехали без прав.

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Теги: Минск
 
 
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В теплый сезон водители, отправляясь отдыхать, бросают автомобили поближе к пляжам в непредназначенных для парковок местах, а возвращаясь к автомобилю, нередко...
 
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