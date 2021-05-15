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Цифра дня. Сколько журналистов в Беларуси за решеткой – плюс Касперович на Окрестина

15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Количество наших коллег, которых лишают свободы из-за выполнения профессиональных обязанностей, растет чуть ли ни с каждый днем.

По данным на утро 15 мая в Беларуси печальная картина выглядит так:

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Представителей медиа за решеткой

Накануне журналистку Татьяну Капитонову отправили на 10 суток – за то, что снимала акцию женщин на Комаровке.

Также накануне возле Дома правосудия задержали журналистку TUT.BY Любовь Касперович, которая собиралась писать репортаж с суда над студентами. Как стало известно поздно вечером в пятницу, ее доставили на Окрестина, а в субботу должен состоятся суд уже над ней.

Цифра дня. Сколько журналистов в Беларуси за решеткой – плюс Касперович на Окрестина

Любовь Касперович у здания Дома правосудия до задержания. Фото TUT.BY

— Межы чалавечнасці сцёртыя, мараль знішчана, дна няма. Застаецца толькі любоў, салідарнасць і падтрымка, — эмоционально пишет заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий.

 
 
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Количество наших коллег, которых лишают свободы из-за выполнения профессиональных обязанностей, растет чуть ли ни с каждый днем.
 
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