Цифра дня. Сколько журналистов в Беларуси за решеткой – плюс Касперович на Окрестина

Источник материала: Салiдарнасць

Количество наших коллег, которых лишают свободы из-за выполнения профессиональных обязанностей, растет чуть ли ни с каждый днем.

По данным на утро 15 мая в Беларуси печальная картина выглядит так:

16 Представителей медиа за решеткой

Накануне журналистку Татьяну Капитонову отправили на 10 суток – за то, что снимала акцию женщин на Комаровке.

Также накануне возле Дома правосудия задержали журналистку TUT.BY Любовь Касперович, которая собиралась писать репортаж с суда над студентами . Как стало известно поздно вечером в пятницу, ее доставили на Окрестина, а в субботу должен состоятся суд уже над ней.





Любовь Касперович у здания Дома правосудия до задержания. Фото TUT.BY

— Межы чалавечнасці сцёртыя, мараль знішчана, дна няма. Застаецца толькі любоў, салідарнасць і падтрымка, — эмоционально пишет заместитель председателя БАЖ Борис Горецкий.