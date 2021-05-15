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Цифра дня. Сколько журналистов в Беларуси за решеткой – плюс Касперович на Окрестина
15.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Количество наших коллег, которых лишают свободы из-за выполнения профессиональных обязанностей, растет чуть ли ни с каждый днем.
По данным на утро 15 мая в Беларуси печальная картина выглядит так:
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Представителей медиа за решеткой
Накануне журналистку Татьяну Капитонову отправили на 10 суток – за то, что снимала акцию женщин на Комаровке.
Также накануне возле Дома правосудия задержали журналистку TUT.BY Любовь Касперович, которая собиралась писать
Любовь Касперович у здания Дома правосудия до задержания. Фото TUT.BY
— Межы чалавечнасці сцёртыя, мараль знішчана, дна няма. Застаецца толькі любоў, салідарнасць і падтрымка, — эмоционально
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Количество наших коллег, которых лишают свободы из-за выполнения профессиональных обязанностей, растет чуть ли ни с каждый днем.
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