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Минтруда: минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому

15.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому.

Как они изменятся – разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.

Прежде всего, предусматривается отмена такого понятия как минимальный потребительский бюджет. Для социальной защиты населения будут применять только один норматив – бюджет прожиточного минимума. Порядок его формирования и социальные группы, для которых он рассчитывается, также уточнён.

В частности, из этого перечня исключат студентов. Для них размер стипендии приравнен к бюджету прожиточного минимума трудоспособного населения.

Андрей Лобович, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси: «Кроме этого, законом предусматривается пересмотр бюджета прожиточного минимума не 5 лет как сейчас было, а в течение трёх лет. Это связано, в том числе, с осовремениванием структуры бюджета, меняющимися расходами и потребностями населения, чтобы действительно набор продуктов и услуг был объективен на данный момент».

Ещё одно важное новшество: совершенствуется порядок установления месячной минимальной заработной платы. В определении её величины усиливается роль республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов.

Гарантированный уровень месячной минимальной зарплаты не может быть ниже размера, установленного Совмином. Изменения вступят в силу через полгода – с 15 ноября.

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Минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому. Как они изменятся – разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты....
 
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