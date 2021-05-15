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Минтруда: минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому
Источник материала: ОНТ
Минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому.
Как они изменятся – разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты.
Прежде всего, предусматривается отмена такого понятия как минимальный потребительский бюджет. Для социальной защиты населения будут применять только один норматив – бюджет прожиточного минимума. Порядок его формирования и социальные группы, для которых он рассчитывается, также уточнён.
В частности, из этого перечня исключат студентов. Для них размер стипендии приравнен к бюджету прожиточного минимума трудоспособного населения.
Ещё одно важное новшество: совершенствуется порядок установления месячной минимальной заработной платы. В определении её величины усиливается роль республиканских объединений нанимателей и профессиональных союзов.
Гарантированный уровень месячной минимальной зарплаты не может быть ниже размера, установленного Совмином. Изменения вступят в силу через полгода – с 15 ноября.
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Минимальную заработную плату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому. Как они изменятся – разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты....
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