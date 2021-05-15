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Правительство России утвердило перечень недружественных стран

15.05.2021 09:27 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Правительство России утвердило перечень недружественных стран

Перечень размещён на официальном сайте правовой информации. 

Пока в списке только два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехия.

В документе прописаны и ограничения в отношении этих стран. 

Так, Чехия сможет нанять в своё посольство в Москве лишь 19 россиян. А США – ни одного. 

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Перечень размещён на официальном сайте правовой информации.  Пока в списке только два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехия. В документе прописаны и...
 
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