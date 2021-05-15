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Правительство России утвердило перечень недружественных стран
Источник материала: ОНТ
Перечень размещён на официальном сайте правовой информации.
Пока в списке только два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехия.
В документе прописаны и ограничения в отношении этих стран.
Так, Чехия сможет нанять в своё посольство в Москве лишь 19 россиян. А США – ни одного.
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Перечень размещён на официальном сайте правовой информации. Пока в списке только два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехия. В документе прописаны и...
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