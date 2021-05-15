Правительство России утвердило перечень недружественных стран

Источник материала: ОНТ

Перечень размещён на официальном сайте правовой информации.

Пока в списке только два государства – Соединенные Штаты Америки и Чехия.

В документе прописаны и ограничения в отношении этих стран.

Так, Чехия сможет нанять в своё посольство в Москве лишь 19 россиян. А США – ни одного.

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