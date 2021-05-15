Дети этих знаков Зодиака самые непослушные! Посмотрите, есть ли среди них ваш ребенок

Источник материала: ОНТ

Мы составили список детей по знаку Зодиака, начиная от спокойных и послушных и заканчивая самыми непоседливыми и задиристыми. А ваш ребенок тихоня или настоящий непоседа?

12 место – Козероги



Фото: 5sfer.com

Мы все знаем про поговорку: «В тихом омуте черти водятся», но родители детей Козерогов в корне не согласятся с этим утверждением. Эти дети совершенно не доставляют хлопот. Они вполне способны занять себя сами и не требуют от родителей повышенного внимания. Козероги отличаются исключительной исполнительностью, аккуратностью и прилежностью. Единственная черта, которая может немного не нравиться окружающим – эти дети делают все слишком медленно, но зато тщательно!

11 место – Весы



Фото: zen.yandex.ru

Этих детей отличает очень мягкий характер: они вообще не любят вступать в конфликты. При любом давлении, оказываемом на них родителями, Весы выбирают пойти на уступки и согласиться с требованиями. Необходимо стараться развить в этих детях самостоятельность и умение принимать решения. В любом случае, ребенок не должен абсолютно зависеть от родителей. Он имеет право на собственное мнение.

10 место – Дева



Фото: zen.yandex.ru

Хотя Девы не самые доброжелательные, спокойствия им не занимать. Эти малыши предпочитают не спорить с родителями, избегают истерик и стараются вести себя прилежно. Но следует учитывать, что у этих маленьких людей крайне развито чувство собственного достоинства: им ни в коем случае нельзя указывать, только очень вежливо попросить.

9 место – Рак



Фото: 5sfer.com

Раки очень сильно зависят от мнения окружающих, а еще у них капризный и упрямый характер. Как это может сочетаться – непонятно. Но родителям этих детей нужно быть очень терпеливыми со своим чадом. Старайтесь действовать лаской, а не силой. Этим детям важно понимать мотивы, по которым к ним предъявляются какие-либо требования, по-другому они не захотят слушать вас.

8 место – Рыбы



Фото: 5sfer.com

Пообщавшись с Рыбами, можно прийти к мнению, что это очень тонко чувствующие и ранимые натуры. Но на самом деле, этот знак Зодиака является одним из самых умелых манипуляторов. Эти дети никогда не станут вступать с вами в открытый конфликт, они сумеют добиться желаемого благодаря природной хитрости.

7 место – Львы



Фото: resfeber.ru

Эти знаки стремятся быть первыми с раннего детства. В целом это неплохо, но есть одно но... Эти дети своенравны и любят покомандовать. Родителям придется приложить усилия, чтобы найти подход к своему ребенку. Постарайтесь обозначить для этих детей четкие границы дозволенного, мягко указывая им, что можно, а что нельзя.

6 место – Тельцы



Фото: autogear.ru

Тельцы – настоящие маленькие упрямцы. У них всегда и на все есть собственное мнение, верность которого они готовы доказывать до последнего, используя при этом любые аргументы. Ради этого можно пойти на любые жертвы, например, лишиться сладкого. Ко всему прочему, эти бунтари готовы вести за собой остальных.

5 место – Овны



Фото: zodiak.one

«Если мне чего-то хочется, то я должен это получить» – вот девиз этих детей. Ради осуществления собственных желаний они готовы на многое. Их не испугаешь разбитыми коленками или другими неприятностями, которые могут встать на пути. Они готовы постигать все тайны мира на практике. Но вот здесь и заключается одна из главных проблем: у Овнов почти нет инстинкта самосохранения. Поэтому родителям маленьких Овнов предстоит ограждать их от поступков, которые могут нанести серьезный ущерб их здоровью.

4 место – Близнецы



Фото: geocult.ru

Самый общительный знак – Близнецы. Маленькие Близнецы ничем не уступают своим взрослым товарищам: они готовы к общению со всеми, кто встретится на их пути. Их очень тяжело увести домой с прогулки, ведь эти дети всегда должны быть в гуще событий. Еще у этих малышей проблемы с системностью, их очень сложно заставить делать что-то трудное и рутинное, они больше любят веселые и оживленные занятия.

3 место – Водолеи



Фото: astrology.unian.net

Эти дети умеют удивить своих родителей. Идеи из них просто брызжут фонтаном. А если маленькие Водолеи решат воплотить свои фантазии в жизнь, то бесполезно говорить им о трудностях, с которыми они могут столкнуться. Целеустремленные Водолейчики просто не замечают преград.

2 место – Скорпион



Фото: pinterest.ru

Скорпионы погружены в свой внутренний мир и очень остро реагируют на любую попытку нарушить их личное пространство. Старайтесь не наседать на них. Эти дети очень хитрые, на открытый протест они, скорее всего, не пойдут. Но при любой попытке воздействия со стороны родителей они могут замкнуться в себе и просто перестать реагировать на нравоучения. Найти взаимопонимание в таком случае будет очень трудно.

1 место – Стрельцы



Фото: geocult.ru

Этим детям очень трудно сосредоточиться. Они не способны заниматься одним занятием больше пяти минут. И не потому, что не интересно. Просто вокруг еще столько всего неисследованного. Заставить что-то делать маленьких Стрельцов очень тяжело, обычно реакция на подобные действия родителей не слишком хорошая: истерики, агрессия или даже глубокая обида.

По материалам сайта instyle.ru

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