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В Украине создадут кибервойска

15.05.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В ближайшее время президент Владимир Зеленский обнародует указ, согласно которому в Украине будут созданы кибервойска. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в программе «Свобода слова Савика Шустера».

«Сегодня мы рассматривали вопросы, касающиеся кибербезопасности, мы утвердили Стратегию кибербезопасности нашей страны. Мы сегодня действительно в тайном режиме рассматривали вопрос о создании кибервойск в нашем государстве. И это решение поддержано единогласно 21 членом Совета нацбезопасности, которые присутствовали. Я думаю, что в ближайшее время будет указ президента, и об этом вы узнаете от президента», - рассказал Данилов.

Отвечая на вопрос о влиянии российского бизнеса на экономику Украины, секретарь Совбеза сообщил: «Поверьте, мы этим вопросом занимаемся. И когда речь шла о тех людях (против которых СНБО ввела санкции - ред.), там были не только «воры в законе», там были криминальные авторитеты. И если вы посмотрите биографии этих криминальных авторитетов, то большая часть - это Российская Федерация».

Кроме того, Данилов подтвердил, что сейчас готовится заседание СНБО относительно ситуации в приграничных областях, которые недавно посетил глава государства. Речь идет о Херсонской, Николаевской и Одесской областях.

«Сейчас рабочая группа Совета нацбезопасности и обороны непосредственно находится на территории этих областей, готовят это заседание, оно состоится в ближайшее время. Я думаю, что через две недели, если президент утвердит повестку дня, это заседание состоится», - сообщил Данилов.

На заседании СНБО 15 мая были рассмотрены восемь вопросов среди которых: внесение предложений в Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы по статьям, связанным с обеспечением национальной безопасности и обороны; принятие мер по информационной безопасности страны; принятие Стратегии кибербезопасности; вопрос о первоочередных мерах гарантирования биологической безопасности и защиты; назначение трех членов от СНБО в комиссию по выборам в Бюро экономической безопасности Украины; введение санкций против 557 так называемых «воров в законе».

 
 
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В ближайшее время президент Владимир Зеленский обнародует указ, согласно которому в Украине будут созданы кибервойска. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей...
 
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