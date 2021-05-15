Уйти со службы, чтобы создавать инновации ― история парня, который мечтал запускать военные спутники, но выбрал ИТ

Источник материала: ProBusiness



Илья Король, фото из личного архива

Илья Король мечтал запускать военные спутники и защищать Родину. Но понял, что карьера в войсках — это не его, и ушел в программисты. Теперь Илья руководит R&D-направлением компании SoftSwiss и запускает инновационные ИТ-продукты. Как не сдаться за два шага до цели — читайте в нашем материале.

— Всю учебу я мечтал о том, как буду работать с военными спутниками и защищать Родину. Для этого и поехал из Минска в Санкт-Петербург, поступил в Военно-космическую академию. После выпуска мне присвоили звание «лейтенант» и отправили служить в Воложин. В части нам запретили подходить к новому оборудованию (больше всего начальство боялось, что кто-нибудь сломает дорогую технику) и дали два КамАЗа без аккумуляторов (эти машины еще Афганскую войну видели).

Я быстро понял, что мне с моей мечтой не по пути, и реализовал план Б — стал программистом. В университете мне дали базовые инженерные знания с военным уклоном. Я умел писать код и, чтобы прокачаться в языках программирования, просто купил большую книгу по C++.

«Ребята, работайте, и вас заметят»

Меня мотивировали интерес к работе и желание заработать. Я хорошо понимал, что после глубоко военной специальности вариантов особо нет. Не стоял вопрос «стану или не стану разработчиком».

Я был готов временно работать кем угодно, пока не найду работу в ИТ.

Так я попал в аутсорсинговую компанию на бесплатные курсы, вошел в число лучших студентов, и меня забрали на проект. У меня получилось дорасти до старшего инженера — Senior Developer ― и я стал целиком отвечать за небольшой проект. Общался с заказчиком, менторил младших коллег, проводил code review-сессии других проектов…

В 2019 году меня пригласили в SoftSwiss. Рекрутеры написали в LinkedIn, предложили пройти собеседование на позицию Senior Developer в команду платформы казино. Предложение показалось интересным ― в Беларуси не так много продуктовых компаний, которые работают с Ruby — моим основным языком программирования на тот момент.



Илья Король, фото из личного архива

Я попал в команду в непростое время. Один из продуктов компании переживал стадию экспоненциального роста — резко увеличились нагрузки. Стали возникать разного рода технические сложности. С отчетами и статистикой ситуация была критическая.

Часть разработчиков выделили в R&D-команду, которая должна была бороться с проблемами, которые возникли из-за больших нагрузок. А мне всегда было интересно заниматься такого рода задачами и генерировать идеи для решения проблем. Так я стал частью R&D-команды, а затем ее и возглавил.

В работе я всегда стараюсь смотреть за обусловленные границы. Интересоваться ― а что там дальше? Мой проект — это маленький мир, но за его пределами огромная система. И мне интересно, что происходит на «других планетах» в нашей компании. Как они работают, как взаимодействуют и как влияют друг на друга?

Я глубоко погружаюсь в то, что делаю. Пытаюсь понять не только то, как технологии работают с другими технологиями, но и как они взаимодействуют с людьми. Так что какого-то секрета карьерного роста у меня нет. Однажды в академии научный руководитель сказал очень простую фразу, которую я несу по жизни: «Ребята, работайте, и вас заметят». Мне тогда было 20 лет, и это заявление стало для меня откровением. Я подумал, что это именно та стратегия, которой я хочу придерживаться в жизни.

«Мы движемся в сторону инноваций»

Сейчас я в должности Deputy CTO — первый месяц. Если переводить с «айтишного» на русский, то я — заместитель технического директора. Разрабатываю и внедряю инновации, провожу внутренние аудиты компании, развиваю технические компетенции наших сотрудников и помогаю привлекать новых инженеров.



Илья Король, фото из личного архива

Моя зона ответственности включает практически все процессы в трех командах, которыми я руковожу:

Команда Reports Platform собирает информацию из разных источников и на ее базе создает отчеты. Речь идет о больших объемах данных — миллиардах различных записей, которые на выходе могут быть представлены в виде аналитики с интерактивными графиками или простой таблички. Направление стартовало как инструмент для решения проблемы проекта и постепенно перевоплотилось в самостоятельный внутренний продукт. Команда Data Services решает несколько прикладных задач, например, сегментацию пользователей. Команда разделяет поток игроков на небольшие группы в зависимости от их интересов, возраста и других параметров. Это нужно, чтобы наши клиенты могли выстраивать точечные стратегии маркетинга для разных групп пользователей. Команда Data Science ― самая молодая. Мы собрали ее только в прошлом году. Ребята работают по направлениям Data Platform (сбор, обработка и преобразование больших данных) и Data Science (изучение этих данных и разработка Machine Learning-моделей). Успешные ML-элементы мы встраиваем в наши продукты, делая их конкурентоспособными.

Сейчас большинство инноваций идет из области машинного обучения. Apple, например, даже в мобильных устройствах использует процессор, который оптимизирован для работы с нейронными сетями. Обычно «нейронки» обучаются на мощных серверах с видеокартами, а сегодня это возможно сделать прямо на телефоне или планшете.

Мы тоже движемся в сторону инноваций. Например, наша команда Data Science разработала систему рекомендации игр.

Мы анализируем игры для онлайн-казино. И пытаемся предложить из большого количества развлечений те, которые точно понравятся игроку.

В любом онлайн-казино есть главная страница с блоками игр. Провайдеры бьются за первые строчки этих блоков, как в Google. Потому что если ты не первый по выдаче, то пользователь может никогда не долистать до твоих игр.

Мы предлагаем операторам онлайн-казино добавить на страницу виджет с персональными рекомендациями для каждого игрока. 5−7−10 игр, которые будут подобраны по его интересам. Это возможность разнообразить палитру пользователя, чтобы не дать ему заскучать.

«Вчера было рано, а завтра будет поздно, поэтому надо делать прямо сейчас»

Все идеи, над которыми мы работаем, можно разделить на два класса:

Проблемы. Здесь идеи подкидывает рабочий процесс. Если техническая команда видит, что что-то замедляется или скоро вообще перестанет работать, то приходит к нам и просит помощи. Понятно направление и есть четкие критерии успеха: если проблема решена — все получилось.

Здесь идеи подкидывает рабочий процесс. Если техническая команда видит, что что-то замедляется или скоро вообще перестанет работать, то приходит к нам и просит помощи. Понятно направление и есть четкие критерии успеха: если проблема решена — все получилось. Возможности. Инновационные решения, которые мы можем предложить клиентам. Идеи из разряда «вчера было рано, а завтра будет поздно, поэтому надо делать прямо сейчас».

Со вторым пунктом все сложно. Кроме технологий, которые мы будем использовать для реализации идеи, мы должны понять, кто уже делает что-то похожее на рынке, как именно и можем ли мы сделать лучше? Мое самое любимое — когда чего-то нет. Тогда нам открывается большое поле для полета мысли.



Илья Король, фото из личного архива

Вообще, у меня нет жизни до и после работы. Чтобы в 18:00 я вышел из офиса или закрыл ноутбук и пропал с радаров ― такое невозможно. В отпуске я тоже думаю о работе. Но не про текучку, а про ситуацию в целом: где я сейчас, куда двигаться дальше.

Конечно, любой солдат мечтает стать генералом. Но я фокусируюсь на том, что могу сделать лучше сейчас.

Я человек увлекающийся. И для меня важно, что здесь и сейчас я могу реализовывать свои идеи и делать то, что мне интересно. И вообще, у меня есть глубокое убеждение, что когда ты целишься в определенную точку, то попадешь куда угодно, но только не туда. А когда фокусируешься на направлении и на том, насколько правильно все делаешь, — достигнешь результата. Есть вещи, которые случаются тогда, когда ты этого вообще не ожидаешь. Но они не случайны — это результат твоей работы.

Партнер проекта — SoftSwiss. Это продуктовый ИТ-бренд, ведущий разработчик ПО для iGaming, первым в мире создавший решение для работы с криптовалютами в сфере онлайн-развлечений. Бренд SoftSwiss основан в 2009 году в Минске. Сегодня SoftSwiss — это международная команда, которая насчитывает более 600 сотрудников и имеет официальное представительство в нескольких странах, включая собственные офисы на Мальте и в Польше.



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