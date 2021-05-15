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Лукашенко подписал репрессивные законы с "правильными" названиями

15.05.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму.

О подписании закона о недопущении реабилитации нацизма сообщил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед в эфире телеканала "Беларусь 1" в пятницу. 
"В законе определены организационно-правовые формы и методы вот этого противодействия, профилактики. То есть закон настолько сбалансирован, что он позволяет всеми доступными формами и методами, которые есть в любом правовом государстве, выявлять, профилактировать и пресекать попытки реабилитации нацизма", - цитирует interfax.by

Генпрокурор рассказал, что в законодательство теперь введены термины "нацистские преступники", "пособники нацистских преступников" и другие определения, которые позволят в дальнейшем использовать "весь арсенал правовых средств для противодействия".

Кроме того, в пятницу в Национальном реестре правовых актов Республики Беларусь был зарегистрирован закон, который вносит изменения в законы о противодействии экстремизму. Регистрация документов в реестре правовых актов свидетельствует об их подписании президентом. 

Как сообщалось, закон "О недопущении реабилитации нацизма" устанавливает основные направления профилактики реабилитации нацизма. В частности, документ вводит обязательный мониторинг соблюдения законодательства в части недопущения реабилитации нацизма, предусмотрены меры противодействия реабилитации нацизма, включая вынесение официального предупреждения и предписания, приостановление, запрещение деятельности, ликвидацию экстремистской организации.

В законе "Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму" прописаны такие нормы, как специальный срок ускоренного рассмотрения дел в гражданском процессе в отношении организаций с признаками экстремизма, а также признания символики и атрибутики, информационной продукции экстремистскими материалами. Кроме того, предлагается законодательно закрепить определения терминов "экстремистская символика и атрибутика", "экстремистское формирование", расширить определение терминов "экстремизм", "экстремистские материалы". Среди других новаций - предложение уполномочить министерство внутренних дел на ведение и опубликование перечней организаций, формирований, ИП и граждан, причастных к экстремистской деятельности.
 
 
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Александр Лукашенко подписал законы о недопущении реабилитации нацизма и изменении законов по вопросам противодействия экстремизму.
 
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