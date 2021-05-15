Volkswagen обнародовал новые изображения и информацию о Multivan T7

Источник материала: Tut.by

Volkswagen продолжает дразнить новым поколением Multivan серии T7. Немцы уже показывали тизер передней части и рассказывали о продвинутой системе трансформации салона, а теперь подоспела новая порция скетчей и информации о будущем вэне.





Уже известно, что со сменой поколений Multivan переедет на модульную платформу MQB с поперечным расположением двигателя, а посему в моторной гамме будут и гибридные установки. При этом в Volkswagen подтвердили, что все версии Multivan T7 будут предлагаться только с роботизированной коробкой DSG, миниатюрный селектор которой будет располагаться на одном уровне с 10-дюймовым дисплеем информационно-развлекательной системы. Стояночный тормоз будет активироваться электронным способом с помощью кнопки. Все эти новшества, подчеркивают в Volkswagen, позволили увеличить пространство между передними сиденьями.





Новый Multivan станет шире, а в салоне смогут разместиться до семи человек. Одной из «фишек» вэна станет многофункциональный столик, который благодаря новой системе рельсовых направляющих можно перемещать по салону и устанавливать различными способами. Когда две откидные половинки столика сложены, он служит в качестве центральной консоли, которую можно разместить в любом ряду, в том числе и между сиденьями водителя и переднего пассажира. В верхней части консоли встроены три подстаканника и вещевой отсек. Сам столик поднимается простым нажатием на кнопку — в таком положении можно вытащить и развернуть его две половинки.





Премьера нового Multivan состоится в середине июня — все подробности не за горами.