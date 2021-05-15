Рассекречено переиздание одного из самых успешных смартфонов Xiaomi - Redmi Note 8 (2021)

Источник материала: Tut.by

Источники в Китае сообщают, что в Xiaomi работают над смартфоном под названием Redmi Note 8 (2021). Он якобы станет переизданием очень успешного аппарата 2019 года — за ним в Минске даже стояли в огромной очереди . Об этом сообщает Gizmochina .



Redmi Note 8 (2019)

Кодовое название аппарата — M1908C3JGG. Он якобы предназначен для выхода только в определённых регионах — предполагаются глобальные версии, модификации для ЕС и России. Предположим, что в Беларусь устройство также может добраться.

Есть предполагаемые технические характеристики. Известно, что экран будет основываться на IPS-матрице и сможет работать на частоте в 120 Гц. Фронтальную камеру встроят в каплевидный вырез в панели, а процессором выступит Mediatek Helio G85. Оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 64/128 ГБ. Батарея — 4000 мАч, с 22,5-ваттной проводной зарядкой. Операционная система — Android 11 с оболочкой MIUI 12.5. Основной модуль камеры, вероятно, составит 48 Мп.

Точная дата анонса и цена девайса пока не называются.