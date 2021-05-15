Кроссовер Renault Arkana: скромные обновки и новая топ-версия

Источник материала: Tut.by

Российский офис Renault объявил о старте продаж кроссовера Arkana нового модельного года, в линейке которого появилась новая топовая комплектация Prime.





Из главных особенностей Arkana Prime — двухцветная кожаная обивка сидений с перфорацией и тиснением с названием модели на спинках, декоративная прострочка на передних и задних дверях и обилие хромированных элементов и вставок. Стандартное оснащение Arkana Prime включает шторки безопасности для переднего и заднего ряда, электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением и наружные зеркала с электроприводом и обогревом, камеры кругового обзора, мониторинг «слепых» зон и подогрев задних сидений. За доплату доступен пакет «Дизайн», который включает черные потолок и окраску крыши и 17-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета.





Предлагается Arkana Prime с турбомотором 1.3 TCe (150 л.с.) в связке с вариатором, передним или полным приводом. В России цены на новую комплектацию кроссовера начинаются от 1 702 000 рублей (около 22 900 долларов по текущему курсу).





Для всех версий Arkana теперь предлагается новый материал отделки потолка салона, а у полноприводных вариантов появилась хромированная окантовка селектора трансмиссии. В комплектациях Style, Pulse и Prime спереди и сзади теперь есть светодиодное освещение салона и наружные зеркала с автоматическим складыванием с центрального замка. Версии Style и Prime отличаются декоративными вставками серого цвета на центральной панели и передних дверях, также для всех Arkana теперь доступен новый цвет Blue Iron, впервые представленный в серии Pulse.