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Готовим шашлык и кебаб: топ-5 рецептов от известных армян

15.05.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Очередная суббота заставила Sputnik обратить внимание на особенности приготовления мяса с армянским акцентом (и юмором).

От Маргариты Симоньян (на отдыхе)

Рецептом блюда поделилась редактор RT Маргарита Симоньян. Журналистка подробно рассказала о приправах и секретах правильного маринада.

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Публикация от Маргарита Симоньян (@_m_simonyan_)

"Телятину я за сутки до мероприятия нарезаю вот так, крупными полукольцами рублю лук, мну его в руках, чтобы дал сок, перемешиваю с мясом, хмели-сунели, молотым кориандром и копченой паприкой. Солю сванской или абхазской солью прямо перед тем, как ставить на мангал", – предложила такой вариант маринада Симоньян.

От Гарика Мартиросяна (шутливый)

В свойственной манере описал рецепт шашлыка известный комик. В свое время он отреагировал на просьбу одного из подписчиков.

Юморист предложил замариновать мясо, добавить зелень и лук, выдержать 24 часа в холодильнике, затем разжечь огонь в мангале, нанизать мясо на шампуры и жарить над тлеющими углями, периодически переворачивая.

"… пробуешь – все невкусно и плохо жуется! Находишь армянина, который приедет и сделает тебе нормальный шашлык", - пошутил Мартиросян.

От Михаила Галустяна (быстрый)

Реальный рецепт, но не шашлыка, а люля-кебаба предложил коллега Мартиросяна по юмористическому цеху Михаил Галустян.

Основу составляет 500 гр куриного филе. В сделанный из него фарш добавляется укроп, аджика, все перемешивается. Нужно слепить кебабы, закрепить их на шампурах, смазать оливковым маслом и довести до готовности на гриле.

От блогера Жоржа (классический)

Кулинарный армянский блогер (1,55 млн подписчиков на youtube - Sputnik) стал известен, в том числе, благодаря рецепту приготовлению шашлыков. В одном из самых популярных видео он предлагает классический армянский рецепт из свиных ребрышек, которые предварительно нужно отделить от шкуры и порезать под шампуры.

Добавляется полумолотый перец чили, соль, сушеный базилик, черный молотый перец, порезанный лук, все перемешивается и сутки выдерживается в холодильнике.

К шашлыку Жорж делает особенный салат, овощи на гриле и добавку к мясу в виде порезанной зелени и косточек граната.

От Армена Джигарханяна (в кино)

Актер оставил о себе память в виде несчетного количества ролей, благодаря чему даже попал "Книгу рекордов Гиннеса". И одна из работ ярко характеризует настоящего армянина, который умеет готовить шашлык в любых условиях.

Герой фильма "Когда наступает сентябрь" учит своего внука, как правильно делать шашлык… на балконе многоэтажки. Впрочем, в этом случае преподносится не только урок кулинарии, но и взаимоотношения с соседями, а также кавказского гостеприимства.

Примечательно, что режиссером киноленты является Эдмонд Кеосаян, отец супруга Маргариты Семоньян - Тиграна Кеосаяна (также режиссера). Поэтому столь яркое проявление армянской кулинарной культуры легко объяснить.

 
 
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